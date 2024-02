Sim online, il modo più semplice per attivarla (anche con Spid/Cie)

Acquistare e attivare una sim online è una pratica ormai sempre più diffusa. Semplice da effettuare anche in modo autonomo grazie all'utilizzo di Spid o Cie, questo metodo consente non solo di risparmiare tempo evitando di doversi presentare fisicamente in un punto vendita, ma anche di usufruire delle offerte speciali studiate per incentivare i propri clienti dalle compagnie telefoniche, dato che l'attivazione online consente loro di abbattere i costi

Il sistema con Spid e Cie per l'identificazione permette invece all'utente di snellire i tempi finora previsti per le modalità di attivazione a distanza, che prevedevano una videoregistrazione e il caricamento dei documenti online. Se prima occorrevano almeno due giorni, dato che l'operatore doveva verificare la videoregistrazione e i documenti prima di avviare la pratica, con questa prassi la nuova sim è in genere attiva in poche ore. L'unica eccezione si ha nei casi in cui l'utente chieda la portabilità del proprio numero di telefono: bisognerà aspettare almeno due giorni, ma nel frattempo si potrà sfruttare un numero temporaneo attribuito dalla compagnia telefonica al proprio cliente affinché non rimanga "scoperto" fino alla conclusione delle operazioni. Per ora, comunque, non tutte le compagnie telefoniche hanno adottato questo nuovo metodo.

La più pronta a recepire la novità è stata Fastweb, l'unica che permette ai propri clienti di usare sia Spid che Cie. Raggiunto "attiva.fastweb.it", basta inserire codice fiscale o partita Iva e le ultime cinque cifre del Numero Seriale Iccid scritte sul retro della sim. Fatto questo passaggio viene richiesto il metodo di autenticazione che si vuole utilizzare, tra Spid, Cie e video-identificazione. Un passaggio è previsto solo in caso di richiesta di portabilità del numero: tramite sms, infatti, viene inviato al cliente un link per completare la pratica.

Tim, che si sta attrezzando per allinearsi a Fastweb, consente di effettuare la pratica solo con Spid. Per l'attivazione online si utilizza la app MyTim, dove inserire codice fiscale e Numero Seriale Iccid della nuova sim: in caso di richiesta di portabilità va inoltrata anche una foto della vecchia sim. Si passa all'identificazione, ma in questo caso, a differenza di Fastweb, l'utente può scegliere solo tra "Identificazione con Spid", o "Identificazione con un documento", che dà accesso alla video-identificazione. Scegliendo l'identità digitale, dopo l'autenticazione con le proprie credenziali, bisognerà firmare digitalmente il contratto e scegliere una password temporanea. Concluso quest'ultimo passaggio, la scheda sarà attiva in poche ore.

Mancano ancora Vodafone e Wind Tre, che hanno preferito sperimentare la novità sulle sim dei brand low cost Ho e Very Mobile. Ho consente di attivare online la sim tramite la propria app e di identificarsi con lo Spid e la scansione del numero seriale. Very Mobile permette di effettuare la pratica con Spid sia tramite app che tramite il sito web: in caso di portabilità del numero occorre fare una foto della vecchia sim e poi firmare digitalmente il contratto.

Le altre compagnie che non consentono di appoggiarsi all'autenticazione tramite identità digitale, vale a dire Iliad, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, puntano ancora sulla video-identificazione, che si effettua attraverso la fotocamera del cellulare o tramite web cam in caso di attivazione tramite sito web. Oltre questa viene richiesto agli utenti di disporre della sim comprata, del documento d’identità utilizzato per l'acquisto e del numero di cellulare indicato in quella fase. Qualora si richieda la portabilità del numero sono necessari anche la vecchia sim e il codice fiscale o la tessera sanitaria.