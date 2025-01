Ces 2025, mini Led e innovazioni AI, Tcl rivoluziona la smart home

In occasione del CES 2025, TCL ha presentato al pubblico una linea di televisori di grandi dimensioni dotati di tecnologia QD-Mini LED e una serie di dispositivi elettronici gestiti dall'intelligenza artificiale, confermando la propria volontà di offrire dei prodotti volti a migliorare la vita quotidiana dei suoi utenti.

Leader nel mercato dei televisori ultra grandi da oltre 98 pollici, a partire dal lancio del suo primo TV QD-Mini LED nel 2019, TCL ha deciso di ridefinire l'intrattenimento domestico con nuovi e perfomanti modelli di TV, posizionandosi in vetta a livello mondiale per quanto riguarda la produzione di televisori ultra-grandi con nuove tecnologie display. Al CES di Las Vegas, nello specifico, saranno presentati gli schermi CSOT HVA, che offriranno una migliore gestione dei contrasti, fino a 7.000:1, per garantire delle esperienze di visione immersive. Non solo.

Serie A300 PRO . Queste TV si contraddistinguono per il loro meraviglioso design e per le prestazioni visive eccezionali, tanto che vengono considerate gallerie d'arte. Arte e innovazione sono esattamente i punti focali di questa TV che non può essere definita come un semplice apparecchio domestico, considerata la sua eleganza e la tecnologia all'avanguardia che offre.

TCL 115" X955 Max. Si tratta del modello più grande in assoluto. Grazie alla fabbrica TCL CSOT, TCL è riuscita a realizzare il più grande QD-Mini LED TV al mondo, stabilendo un record. Il modello dispone di più di 20mila aree di Local Dimming e una luminosità di picco di 5.000 nit. Anche in questo caso, contrasti, nitidezza e colori sono garantiti. Grazie alla collaborazione con Onkyo, il 115X955 Max è dotato di un avanzato sistema audio Hi-Fi 6.2.2.

Proiettori TCL. L'azienda ha deciso di lanciarsi anche nel mondo dei proiettori, proponendo un vero e proprio cinema portatile. Il Proiettore A1 , già mostrato in Nord America, è compatto e versatile, ed ottimo per ogni utilizzo, sia interno che esterno. Ad esso si aggiunge anche il proiettore PLAYCUBE , inconfondibile grazie al Magic Cube Design. Si tratta di un modello incredibile, che combina estetica e funzionalità. Dispone inoltre di una batteria integrata che lo rende versatile e facilmente trasportabile.

AI-Driven di TCL. L'azienda si è voluta spingere ancora più in alto, decidendo di proporre addirittura un robot con intelligenza artificiale. Si tratta di Ai Me, un compagno domestico dalle tantissime funzionalità e capace di cambiarsi a seconda del gusto degli utenti. Ai Me è in grado di apprendere, interagire e controllare gli elettrodomestici di casa, così da trasformarsi in un valido assistente.

TCL FreshIN. Dal punto di vista dei condizionatori, TCL propone FreshIN 3.0 Serie C8, un prodotto smart ed efficiente. Questo modello controlla e gestisce la qualità dell'aria in casa e, grazie al sistema Filtri Quadrupuri, può filtrare l'aria esterna e rinfrescare quella interna a casa, abbattendo il numero di allergeni e batteri. Questo nuovo condizionatore TCL viene alimentato dalla tecnologia T-AI Energy-saving, con tanto di certificato SGS. Garantito un risparmio energetico fino al 37%. Ciò è possibile grazie all'algoritmo Smart Big Data Model, che regola l'attività del compressore, controllando da solo temperatura e umidità. Ne consegue che il prodotto viene proposto come una classe energetica A+++.

Frigorifero TCL Free Built-In. Elegante, funzionale e salvaspazio, questo frigo ha anche avanzate capacità di conservazione grazie ai materiali di isolamento sottovuoto e la tecnologia di schiumatura micro-cellulare di quarta generazione. Grazie al sistema T-Fresh il frigorifero TCL può sterilizzare fino al 99,99% dei prodotti in sole 48 ore. Il sistema Pure Air, invece, neutralizza gli odori e abbatte la carica batterica nel congelatore.

TCL NXTPAPER 4.0. Nota per i suoi schermi dai display a colori simili alla carta elettronica, la gamma NXTPAPER si migliora e lo fa intervenendo sull'hardware e sul software. Ottimizzato la Luce Polarizzata Circolarmente, con purificazione della luce blu, questo modello riduce l'affaticamento oculare, riuscendo a imitare la luce naturale. Viene poi impiegata la tecnologia di litografia nano-matrix, che migliorerà ulteriormente la nitidezza. Si parla inoltre di una precisione cromatica ΔE<1, e una copertura del gamut 100% sRGB. NXTPAPER 4.0 permette inoltre di avvalersi della funzione Smart Eye Comfort, garantita dall’intelligenza artificiale: essa permette di adattare le impostazioni dello schermo in base a otto scenari d'uso, riducendo l'affaticamento visivo. Grazie modalità Personalized Eye Comfort, inoltre, si potranno regolare colori, luminosità, contrasto e altri parametri. Questo modello è stato certificato da TÜV, SGS ed Eyesafe.

Gestione energetica. TCL propone anche un sistema di gestione energetica domestica (HEMS) combinando moduli fotovoltaici (PV) all-black Three-Cuts di TCL, sistemi di accumulo di energia domestica, pompe di calore ad alta efficienza e un caricatore smart per veicoli elettrici. Il tutto si traduce in una gestione intelligente ed efficiente dell'energia in casa, che includerà i dispositivi collegati al sistema, come gli elettrodomestici del marchio TCL. Ciò sarà possibile grazie all'app TCL Home.

Connettività. TCL propone una smart home multi-piattaforma che permette di controllare i dispositivi domestici in tempo reale da ogni luogo, anche in auto o fuori da casa, grazie all'intelligenza l'artificiale.