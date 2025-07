Chattare senza internet e in anonimo? Arriva l'app Bitchat: come funziona

Utilizzare un'app di messaggistica istantanea senza bisogno di appoggiarsi alla connessione internet: è questo in sostanza il senso del progetto per realizzare il quale ha dato il proprio contributo il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey: "Bitchat", questo il nome dell'applicazione, ha immediatamente catalizzato l'attenzione sul web e sui principali social network.

Ma come è possibile dar vita a una conversazione in tempo reale tra dispositivi elettronici senza utilizzare una tradizionale connessione internet? Il sistema, sempicemente, si basa sullo sfruttamento del bluetooth, grazie al quale è possibile non solo fare interagire due cellulari ma anche creare una piccola rete locale in grado di espandere il consueto e limitato raggio d'azione della nota tecnologia wireless.

A illustrare il funzionamento della sua app è stato lo stesso Dorsey, il quale ha pubblicato un documento tecnico specifico su Github, portale che fornisce un prezioso servizio di hosting per lo sviluppo di progetti software di varia natura. Bitchat è semplicemente "un'applicazione di messaggistica decentralizzata peer-to-peer che opera su reti mesh bluetooth low energy (ble)" , spiega il co-fondatore di Twitter. Il programma permette di inviare chat testuali crittografate senza la necessità di appoggiarsi ai network Internet basati su connessione mobile o wi-fi, ma facendo affidamento solo su una rete bluetooth a basso consumo energetico.

Tramite Bitchat due utenti che si trovino entro i 30 metri di distanza l'uno dall'altro, possono quindi comunicare in modo totalmente anonimo. Il raggio d'azione si incrementa se vicini tra di loro ci sono più di due utenti, in grado di creare una sorta di ponte di comunicazione e di realizzare pertanto una rete locale che può arrivare a coprire potenzialmente fino a 200 metri in condizioni ottimali.

Per usare l'app non è necessario registrarsi né tantomeno fornire alcun numero di telefono o e-mail: il tutto è completamente anonimo. Basta scaricare il programma e generare un ID casuale, poi si può subito iniziare a chattare. I messaggi, protetti comunque da crittografia, restano salvati al massimo per 12 ore nel caso in cui il destinatario risulti non a portata bluetooth: una volta scaduto il tempo, ed effettuati ulteriori tentativi, il testo viene cancellato.

Il progetto è attualmente limitato a viaggiare su una rete bluetooth low energy, ma l'obiettivo è quello di espandere il raggio d'azione con altri sistemi, come il wifi direct o la

tecnologia a lungo raggio LoRa, in grado di raggiungere anche i 15 km. Per il momento ci troviamo in una fase di test, aperta a pochi fortunati, per cui bisognerà attendere ancora prima di veder ampliato il bacino dei testers.