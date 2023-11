Cosa comprare per il Black Friday: 8 prodotti per la casa più richiesti

Molto spesso si attende il Black Friday per acquistare il proprio oggetto del desiderio. E questo oggetto è, altrettanto spesso, un piccolo elettrodomestico per la casa, qualcosa che aiuti in cucina o nelle faccende domestiche.

Le caratteristiche di cui tenere conto nell’acquistare un piccolo elettrodomestico sono:

la funzionalità , ovvero se l’elettrodomestico in questione occorre per particolari necessità;

un design che non solo sia accattivante, ma possa sposarsi bene con il resto dell’arredamento e lo stile di altri elettrodomestici, in particolare quelli in cucina.

I prodotti in quest’ambito, tra cui scegliere, sono davvero tantissimi e qui c’è una selezione interessante di piccoli elettrodomestici per la casa da comprare su Amazon: rispettano tutti le caratteristiche ideali per i propri criteri di scelta.

La scopa elettrica

Leggera, maneggevole e occupa poco spazio. La scopa elettrica Handy Force di Ariete è tutto questo e molto altro. Si appende in casa dopo aver montato l’apposito supporto, si utilizza senza sacco (perché la polvere si raccoglie in uno spazio interno che viene svuotato con un semplice gesto), può pulire le superfici più disparate attraverso apposite spazzole, e cambia funzione da aspirapolvere tradizionale con palo telescopico ad aspirapolvere portatile, sebbene con filo. Niente paura però: il cavo di alimentazione è lungo ben 5 metri. È perfetta per coloro che vogliono fare le pulizie senza sforzarsi troppo.

Il ferro da stiro

Un ferro da stiro dotato di generatore di vapore: è Powersteam di Roventa, che tra l’altro possiede una modalità per favorire il risparmio energetico. Ha una piastra in acciaio inox, un serbatoio d’acqua molto capiente, si utilizza in maniera veloce ed efficace e può essere usato anche per la stiratura verticale. Ha inoltre un sistema a cartuccia anticalcare: nella confezione sono accluse 4 cartucce di ricambio. Un elettrodomestico ideale per chi non vuole impiegare troppo tempo a stirare, ma vuole contare su un ferro da stiro affidabile per essere in ordine tutti i giorni.

La friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è diventata ormai indispensabile per molte persone, che la usano per cucinare di tutto. Questo modello di Severin ha un display touch Lcd molto intuitivo e ben 6 programmi automatici di cottura. Il sostegno e il cestello dell’elettrodomestico sono rivestiti in ceramica e quindi resistenti a graffi e calore. Consente di preparare pasti sani con un evidente risparmio energetico. Va particolarmente bene per le persone che non vogliono rinunciare alla buona cucina pur non avendo troppo tempo per applicarvisi.

La webcam di sorveglianza

Se la sicurezza della propria casa è quello che preme maggiormente, diventa tutto più facile con la telecamera wi-fi Tapo di Tp-Link, che assicura notifiche in tempo reale grazie al sensore di movimento. L’audio è bidirezionale, mentre è dotata anche di visione notturna ad alta risoluzione. Archivia i video in maniera semplice e si utilizza con un’app che può essere regolata anche con Google Home o Amazon Alexa. Semplicemente perfetta per coloro che vogliono vivere la propria vita senza curarsi della sicurezza della propria casa quando si è lontani.

Il montalatte

C’è chi proprio non sa resistere nel preparare il latte montato in casa come al bar. E allora giunge in aiuto il montalatte Philips Senseo, che schiuma il latte avvalendosi di una frusta magnetica. Può preparare bevande di tutti i tipi, calde o fredde, per lo più a base di latte, caffè o tè, come per esempio l’irrinunciabile cappuccino. È senza fili, facile da pulire e intuitivo nell’utilizzo. Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole coccolarsi un po’ anche in casa, non solo quando si esce.

L’echo dot

Le smart home sono una realtà sempre più diffusa: è incredibile, solo qualche decennio fa sembravano fantascienza. Per regolare le funzioni della propria smart home, si può utilizzare quest’echo dot di Amazon, compatibile con Alexa. Può organizzare la musica e i contenuti per l’intrattenimento, programmare la sveglia, attivare i sensori di temperatura e molto altro ancora. Ed è anche un elettrodomestico attento all’ambiente.

La macchina per il caffè

Un grande classico per un grande caffè. La macchinetta A Modo Mio Jolie di Lavazza ha fatto del proprio design inconfondibile una cifra stilistica, ma i pregi dell’elettrodomestico non si esauriscono qui: la macchina per il caffè prepara bevande (caffè, tè, cappuccino e simili) come al bar, e in più è facile da pulire. È sicura: dopo 9 minuti dall’ultimo utilizzo si spegne automaticamente. Nella confezione sono incluse ben 64 capsule Crema e Gusto classico.

Il bollitore

Un bollitore elettrico per l’acqua dai mille utilizzi: questo modello Russel Hobbs non possiede solo un bel design, ma anche un dispositivo per il risparmio energetico, un filtro anticalcare e delle finiture di alta qualità in plastica e acciaio inox. Molto veloce da usare, è anche comodo, grazie al doppio oblò per controllare il livello dell’acqua. Ha una capacità di 1,7 litri.

