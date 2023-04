Cosa sono i codici segreti Netflix? Ecco a cosa servono e come scoprirli

La piattaforma streaming più conosciuta al mondo, Netflix, offre un panorama vasto e variegato sulla programmazione che dà ai suoi utenti. Chi, però, non fosse soddisfatto dei servizi previsti con l'abbonamento potrebbe usufruire dell'escamotage per avere una libreria di film e serie tv ancora più ricca grazie ai "codici segreti" dentro i quali si nascono migliaia di altri titoli che non compaiono nella schermata principale.

Di cosa si tratta

Dall'avventura ai thriller passando per la tv di intrattenimento per i più piccoli, sono decine le sezioni "segrete" che Netflix ha nel suo enorme database. Come abbiamo visto sul Giornale.it, per poterne usufruire si potranno seguire due differenti strade: o via browser con l'inserimento dell'Url netflix.com/browse/genre/ aggiungendo alla fince il codice prescelto oppure digitando direttamente il codice nel motore di ricerca di Netflix sulla proprma smart tv, console o un altro dispositivo.

Quali sono i codici segreti

Tutto ciò è possibile grazie ad algoritmi che consentono agli utenti di scoprire quali sono i film o le serie tv più affini ai loro gusti: il rovescio della medaglia è che non offre un'enorme quantità di altri contenuti che rimangono, appunto, nascosti. Wired stima che siano addirittura 36mila i contenuti nascosti suddivisi, come detto, per categorie: se per i film di Azione e Avventura bisogna digitare il codice 1365, chi volesse espressamente le commedie d'azione dovrebbe digitare 43040; chi desidera i grandi Classici sappia che il codice da inserire è 31574 e che i drammi classici hanno 29809. Ce n'è per tutti i gusti: Musical, film romantici, cartoni animati, fantascienza e fantasy, sport, ecc. Per dare un'idea delle possibilità infinite, Netflix Italia normalmente offre ai suoi abbonati circa 1.700 titoli, con i codici nascosti la scelta aumenta di più di 20 volte.

Come scoprirli

Uno dei portali in cui viene spesso aggiornata la lista è Ogre-Crypt.com: è da lì che si potrà accedere alle categorie e sottocategorie di cui abbiamo fatto l'esempio prima. Come detto, dal genere si passa poi al film in particolare o alla sottocategoria grazie a una schermata che si aprirà non appena sarà stato inserito il "numero magico": è difficile che, con decine di migliaia di titoli ci si possa annoiare e non trovare l'argomento che fa per noi. A differenza delle password su cui Netflix sta facendo una sorta di guerra facendo pagare la possibilità di condividerla con chi non ha il nostro abbonamento, nessuna indicazione negativa per quanto riguarda l'uso di questi codici che esisterebbero sin da quando, nel 1998, l'azienda era alle prese con il noleggio dei dvd: sembra davvero un'altra epoca.