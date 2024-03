Dazn, modalità free: come funziona e cosa è possibile vedere

Forte del successo di Germania, Dazn ha attivato anche in Italia la modalità gratuita, disponibile dallo scorso 26 gennaio. Da quella data, infatti, gli utenti hanno la possibilità di accedere a contenuti premium senza tuttavia avere l'obbligo di fare un abbonamento. Ad essere disponibili non solo contenuti live ma anche on demand.

Modalità Freemium

Tutto ciò è possibile grazie alla nuova modalità Freemium introdotta da Dazn. In pratica gli utenti hanno la possibilitò di accedere a un catalogo di contenuti messi a disposizione in modo completamente gratuito, senza dunque avere la necessità di scegliere uno degli abbonamenti.

Grazie alla modalità free, è quindi possibile assistere ad alcuni match di calcio internazionale, al calcio femminile, oppure alla Cev Champions League di Volley. Non solo. Saranno a disposizione anche gli Highlights della Serie A ed altri programmi originali promossi da Dazn. Per avere tutto questo, basta solo registrarsi con la propria e-mail.

Come registrarsi

Per accedere ai contenuti gratuiti di Dazn, basta accedere al sito https://www.dazn.com/it-IT/home. A quel punto, una volta entrati nella home-page del portale di Dazn, bisogna cercare la sezione relativa ai contenuti free (gratuiti). Il resto è molto semplice. Si sceglie uno qualunque degli eventi messi a disposizione e, una volta cliccato, si viene indirizzati verso un'apposita finestra in cui è possibile effettuare la registrazione selezionando la voce "registrati e guarda".

Viene quindi richiesto un indirizzo email, oltre al nome e al cognome. Una volta creata una password, la registrazione sarà conclusa. Se l'utente è già possessore di un account Dazn, allora sarà ancora più veloce: basterà infatti cliccare su "Accedi" e procedere con l'identificazione.

Le proposte free

Dazn ha messo a disposizione una serie di eventi a cui assistere in modo totalmente gratuito. Fra le proposte sono inclusi anche dei contenuti premium, oppure on demand o live. Non mancheranno dunque partite di calcio europeo, con una serie di match scelti dalla Liga, della FA Cup e de Liga Portugal Betclic. Presenti anche partite della Uefa Women’s Champions League, il calcio femminile. Ci sarà anche una selezione della Serie A eBay femminile. La speranza di Dazn è chiaramente quella di aumentare la visibilità dei tornei femminili, facendoli maggiormente conoscere.