Come diventare un sasso grazie a un videogioco

Devo dire che non ho simpatia per nessun tipo di meditazione: anche solo vedere persone che fanno yoga mi mette ansia. Però è pieno di applicazioni di mindfulness, su di me non ha mai funzionato niente, preferisco i videogiochi, la mia mente stacca solo se entro in una partita di Call of Duty. Infatti non ho mai conosciuto uno di questi che fanno mindfulness o yoga o zen con un joystick in mano, a loro metterebbe ansia entrare in un multiplayer e sparare ai nemici, quello che a me rilassa.

Ma se dovessi consigliare un videogioco a questi meditativi? Ce ne sono? Ne è appena uscito uno perfetto, scaricabile da Steam: Stone Simulator – Just be a Rock, della STF Games. Di tutti i simulatori, questo è il più assurdo di cui abbia sentito parlare, un simulatore di roccia: insomma siete un sasso.

Non siete i Rolling Stones, siete un sasso e state fermi lì dove siete, aspettando di passare di livello. Dovete sopravvivere a piogge, stagioni, temporali, tempeste, giornate di sole che spaccano la pietra, mentre osservate la natura intorno a voi cambiare. Cosa dovete fare per passare di livello? Niente, non sono richieste skill particolari, neppure la pazienza, se avete una mentalità zen l’avrete già per conto vostro.

In pratica state fermi a guardare, potete solo cambiare la visuale. D’altra parte siete un sasso, più meditativi di così. Ora vi saluto perché mi sono stressato solo a parlarvene (vedete come sono altruista?), accendo la Playstation e vado a sparare un po’.