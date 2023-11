Eliminare il profilo Threads mantenendo Instagram: ora si può fare, ecco come

Il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha illustrato nelle ultime ore ai suoi followers due importanti novità relative al social Threads: sarà infatti finalmente possibile per gli utenti rimuovere in via definitiva dal web il proprio profilo senza che ciò significhi obbligatoriamente perdere anche l'account di Instagram, così come disattivare la visualizzazione dei suggerimenti dei post di Thread sugli altri social network targati Meta.

Le novità in arrivo sul social

Threads, in effetti, nasce da un'affiliazione diretta con Instagram: la stessa registrazione al social di recente introduzione deve essere obbligatoriamente effettuata proprio attraverso il proprio account Instagram. In realtà il rapporto molto stretto tra le due app esiste ancora, tuttavia è in fase di implementazione una novità molto importante che consentirà finalmente agli utenti di abbandonare Threads, in via temporanea o definitiva, senza perdere per questo motivo l'accesso a Instagram.

È lo stesso responsabile Adam Mosseri a illustrare il funzionamento di questa importante novità. "Primo: stiamo implementando un modo per eliminare il tuo profilo Threads separatamente dal tuo account Instagram. Per eliminare il tuo profilo Threads, raggiungi Impostazioni → Account → Elimina o disattiva profilo, quindi seleziona Elimina" . Dopo questa scelta, il profilo sarà inizialmente nascosto e quindi rimosso definitivamente una volta trascorsi 30 giorni.

Il secondo elemento innovativo è raggiungibile nella parte dedicata alle impostazioni relative alla privacy: i fruitori della app, come richiesto da alcuni utenti, potranno disattivare in ogni momento i suggerimenti dei post di Threads sugli altri social targati Meta, Facebook e Instagram.

"Secondo: abbiamo recentemente introdotto una funzionalità che consente alle persone di vedere facilmente i post di Threads direttamente su Facebook e Instagram, per espandere il tuo pubblico e aumentare la tua portata" , spiega Mosseri, che illustra come rimuovere tale funzione. "Abbiamo ricevuto feedback secondo cui tanti desiderano avere un maggiore controllo sull'esperienza di utilizzo, quindi stiamo implementando un modo per disattivare la visualizzazione al di fuori delle discussioni in Impostazioni → Privacy".