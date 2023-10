Facebook e Instagram a pagamento in Europa: ecco cosa ha deciso Meta

In Europa sarà possibile usare Facebook e Instagram senza pubblicità pagando un abbonamento mensile. Chi non vorrà mettere mano al portafoglio potrà continuare a usufruire delle piattaforme senza limiti ma visualizzando le inserzioni pubblicitarie così come accade tutt’oggi. È giunta la decisione finale dopo che, all’inizio del mese di settembre, la notizia ha fatto il giro dei media mondiali.

Il costo dell’abbonamento dipenderà dal tipo di accesso e Meta (la holding che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) ha optato per la modalità a pagamento per ovviare ad alcune dispute nate con l’Unione europea alla fine del 2022.

Facebook e Instagram a pagamento

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal a settembre, il costo dell’accesso via desktop dovrebbe ammontare a 10 euro al mese mentre l’accesso da dispositivi mobili dovrebbe costare 13 euro. Per gli account aggiuntivi dovrebbero essere chiesti 6 euro ognuno. Prezzi che dovranno essere confermati da Meta.

" Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l'accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche. Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati ", è la prima dichiarazione ufficiale dell'azienda.

La discriminante è proprio il Regolamento Ue sulla protezione dei dati e l’abbonamento non ha nulla a che vedere con Meta Verified, la versione a pagamento di Facebook e di Instagram che consente di ottenere una spunta blu a certificare l’account che ne fa uso (e il cui costo è di 13,99 euro al mese da desktop e 16,99 euro da mobile.

La disputa tra Meta e l’Ue

A dicembre del 2022 l’Ue ha giudicato non corretti i modi in cui Meta chiede ai propri utenti di mostrare annunci pubblicitari personalizzati, ossia calibrati sulle rispettive attività online. Di fatto, Bruxelles ha contestato i termini di servizio così come sono redatti e, di conseguenza, chi non vuole essere profilato al fine di visualizzare annunci pubblicitari mirati, può farlo pagando un abbonamento.

