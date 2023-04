Il frigorifero fa troppo rumore? Ecco quali potrebbero essere le principali cause

Quante volte il frigorifero che possediamo in casa, dopo un po' di tempo dall'acquisto ma anche se si tratta di un elettrodomestico abbastanza nuovo, ci insospettisce con un rumore molto forte a volte paragonabile a quello di uno scoppio, ad esempio, ma anche di un forte botto o come se qualcuno lo colpisse.

La tecnologia "No Frost"

Un aiuto per un primo riconoscimento l'ha dato l'Acea. " Nel caso in cui si sentano dei colpi non c’è da preoccuparsi perché è una caratteristica dei frigoriferi dotati della tecnologia No Frost" . In pratica il nostro elettrodomestico possiede un tipo di raffreddamento attivo continuamente con il compito di introdurre nel dispositivo aria fredda e secca. " Il rumore che si avverte, simile a un fruscio, è dunque prodotto dalla circolazione del gas nel circuito refrigerante": quel ronzio che spesso consideriamo rumore (a volte anche fastidioso) altro non è che " conseguenza diretta dell’azione del compressore che pompa gas nel circuito ", spiegano gli esperti.

Il contatto tra tubi

In mondo inconspavole e non voluto, nel momento in cui il frigo è stato montato, tubi e condensatore che si trovano sul retro del dispositivo potrebbero essere stati montati in maniera sbagliata tale da produrre vibrazioni: a volte i diversi elementi vanno a contatto tra loro provocando dei forti rumori. In questo caso non sarà necessario contattare nessun tecnico, basterà posizionare in maniera differente i tubi spostandoli anche soltanto di pochi millimetri.

Il posizionamento dei ripiani

Dai problemi esterni torniamo a criticità interne: molti non lo sanno ma se non sono accuratamente posizionati, i ripiani e cassetti interni del frigorifero possono vibrare in maniera decisa quando il compressore è in funzione. Come consigliano gli esperti di SoSricambi, possono essere resi stabili tramite l'aggiunta di polistirene.

La ventola

Rumori forti possono provenire anche dal contatto tra la ventola interna se si trova a contatto con un altro componente: in quel caso è chiaro sentire del rumore se "sbatte" o viene intralciata da un elemento esterno, ecco perché bisogna controllare che non ci siano ostacoli nel suo movimento. A volte dovrà essere necessaria la sostituzione o lubrificarla con del grasso al silicone in modo da abbassare il rumore.

Fusibili difettosi

Una situazione relativamente più grave ma comune riguarda i fusibili termici: se dovessero essere difettosi non aiuterebbero allo sbrinamento con la formazione di ghiaccio che, entrando a contatto con l'elica della ventola, danno origine al rumore fastidioso. " È possibile collaudare i fusibili del frigorifero utilizzando un multimetro in posizione Ohmmetro", hanno spiegando gli esperti ma con dei passaggi da seguire: innanzitutto vanno individuati i fusibili termici vicini all’evaporatore e alla resistenza di sbrinamento. A quel punto vanno scollegati tutti i connettori e posizionati " i due puntali del tester su ciascun terminale del pressostato per verificare la presenza di continuità. Se i terminali non sono passanti sarà necessario sostituirli" .

Attenzione, perché lo stesso procedimento si rende necessario anche quando, invece dei fusibili, a essere difettosi sono la resistenza di sbrinamento, il timer di sbrinamento, i sensori danneggiati e il termostato: in tutti questi casi il ghiaccio in eccesso entrebbe a contatto con la ventola facendo rumore. Ecco perché è necessario capire, prima di intervenire, qual è la causa a monte: se la ventola fa rumore e c'è troppo ghiaccio le causa è sempre una ma comprender la casistica che va dai fusibili ai sensori.

Scheda elettronica e compressore