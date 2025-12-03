Hbo Max arriva in Italia, cosa si potrà vedere in base al piano: si parte da 5,99€

C'è molta attesa soprattutto nel pubblico che è curioso di conoscere la nuova piattaforma streaming che debutterà con l'inizio dell'anno nuovo (13 gennaio 2026) chiamata Hbo Max già funzionante in numerosi Paesi del mondo e di proprietà della Warner Bros. Discovery. Sono già stati svelati i nuovi piani (tre in totale) per chi intende abbonarsi ma, per farlo, bisognerà ovviamente aderire all'offerta minima, quella base.

Cosa comprendono i tre piani

Il piano "Base" costerà 5,99 euro al mese consentendo la visione su due diversi dispositivi, la qualità in Full Hd però avrà la pubblicità: per non averla e invece tenere dentro la possibilità dei download delle serie preferite ecco che si può optare per il piano "Standard" da 11,99 euro mensili. Anche in questo, caso i dispositivi collegati contemporaneamente potranno essere due, la visione rimane in Full Hd ma i download saranno 30. Infine, quello più completo è chiamato "Premium": al prezzo di 16,99 euro mensili potranno esserci collegati quattro dispositivi in contemporanea, visione in 4K Ultra HD con Dolby Atmos sui contenuti che lo prevedono e ben 100 download. In realtà, però chi vuole vedere il grande tennis su Eurosport (che passa alla nuova piattaforma) dovrà pagare tre euro in più al mese con il pacchetto "Sport".

Cosa non si vedrà più su Sky

La notizia della nuova piattaforma streaming, però, potrebbe non piacere agli abbonati Sky che a fine 2025, visto il contratto in scadenza con Warner Bros. Discovery, perderanno alcuni contenuti visto che non ci sarà il rinnovo. Nel dettaglio verranno a mancare proprio i film della Warner e si procederà al completamento delle serie tv già iniziate negli anni precedenti. Per fare un esempio, continuerà la visione di "The Last of Us", giunta alla terza stagione della serie che si ispira al famoso videogioco di Naugthy Dog. In questo caso, vista l'uscita nel 2027, sarà trasmessa sia da Hbo Max che da Sky. Discorso simile anche per la famosa e amata serie tv di Harry Potter che dovrebbe uscire nel 2027 che verrà trasmessa soltanto dalla nuova piattaforma.

Viceversa, per le nuove serie questo discorso non sarà valido: stiamo parlando di "A Knight of the Seven Kingdoms", nuovo appuntamento dell’universo di Game of Thrones.

A fine dicembre, infine, non sarà più valido l'accordo per i canali kids Boomerang e Cartoon Network per i quali la piattaforma Sky ha già cambiato con un canale Disney. E poi, per gli appassionati sportivi, Eurosport passerà alla nuova piattaforma.