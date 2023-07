Da Samsung a Lg: le TV dei top di gamma in sconto con i Prime Day

Quando si parla di tv e in particolar modo di prodotti hi-tech come ad esempio quelli firmati Samsung, LG, TCL o Hisense, la qualità non passa mai in secondo piano. Che questi dispositivi siano destinati alla visione dei propri film o serie preferiti, oppure a fare da schermo ad accese partite ai videogame, l'acquisto di un televisore è sempre un momento importante.

Orientarsi tra le migliori marche non è sempre semplice, anche perché in alcuni casi i prezzi di listino rendono meno agevole arrivare ai propri oggetti del desiderio. Fortunatamente però alcune offerte come quelle dell'Amazon Prime Day arrivano in soccorso e permettono di acquistare tv decisamente interessanti. Di seguito qualche esempio di occasione da non perdere per questo 2023.

Le TV Samsung

Samsung TV con tecnologia Dynamic Crystal Color

Tra le prime offerte presenti su Amazon durante il Prime Day 2023 non poteva mancare la smart TV Samsung serie AU7190 con tecnologia Dynamic Crystal Color. Una tv da 43 pollici ideale per il gaming online e capace di interagire rapidamente con Alexa, Google Assistant o Bixby, oltre a poter essere utilizzata come monitor esterno wireless per il proprio PC.

Acquista il prodotto su Amazon

50 pollici QLED per contrasti ultra nitidi in 4K

Come nel precedente caso parliamo di una smart tv Samsung, più precisamente della Serie QN90B Neo QLED 4K UHD. Il dispositivo utilizza una tecnologia Quantum Matrix Rivoluzionari Mini LED, grazie alla quale riesce a fornire contrasti ultra nitidi anche in 4K. Da non trascurare anche l'ottimo audio con suono tridimensionale.

Acquista il prodotto su Amazon

Samsung Lifestyle TV, suono tridimensionale e Art Mode

I sistemi audio Dolby Atmos e OTS rappresentano due punti di forza del Samsung Lifestyle TV, per un suono tridimensionale capace di avvolgere lo spettatore. Interessante anche l'Art Mode, che permette di trasformare la propria casa in un museo ricco di capolavori. Questa smart tv è dotata inoltre di pannello anti-abbagliamento, anti-riflesso e anti-impronte.

Acquista il prodotto su Amazon

I prodotti LG

Cloud gaming in Full HD con il 32 pollici LG

Giocare ai più famosi videogame senza console? Possibile con il 32 pollici 32LQ63006LA Smart TV di LG, che sfrutta il Cloud Gaming con Google STADIA e NVIDIA GeForce NOW. Già pronte all'uso diverse app per lo streaming come Amazon Prime, Netflix, Disney+ e DAZN.

Acquista il prodotto su Amazon

OLED evo Serie C2, immagini iper-realistiche grazie all'AI

Colori e definizioni rappresentano due punti di forza della smart tv LG OLED48C24LA 48 pollici, una 4K con Processore α9 Gen 5 con AI e Dolby Vision Precision Detail. Pixel auto-illuminanti bordo sottile e un gameplay morbido e reattivo per la gioia dei gamer.

Acquista il prodotto su Amazon

LG con Quantum Dot per colori pure e raffinati

Audio e video ottimizzati grazie al processore α7 GEN 5 di ultima generazione con Intelligenza Artificiale, così si presenta la smart tv LG 55QNED816QA. Una 55 pollici con Google Assistant e Alexa integrati e compatibile con Apple AirPlay 2 e Homekit.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli schermi TLC

TCL 65" in 4K per immagini ultra dettagliate

Maxi schermo e attenzione ai dettagli per sfumature chiare e scure ad alta resa, grazie anche alla brillantezza regalata dal Miglioramento Dinamico dei Colori. TCL 65P639 è una Google tv senza bordi capace di fornire anche suoni ricchi e potenti.

Acquista il prodotto su Amazon

Sfumature ad alta resa e suoni potenti con TCL 50P639

Come il modello precedente, anche per TCL 50P639 sfumature e brillantezza rappresentano due punti di forza indiscussi. Apprezzati anche l'interazione con l'assistente di Google e con Alexa, così come l'esperienza online per i gamer, massimizzata grazie al Dolby Audio.

Acquista il prodotto su Amazon

TCL 55P639, la Google tv senza bordi e in 4K

TCL 55P639 vanta in questo caso un'alta resa delle immagini e della brillantezza su uno schermo da 55 pollici. L'audio è tra i migliori della linea e l'integrazione con alcuni dei principali servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime, Google TV, YouTube) la rende subito pronto all'uso.

Acquista il prodotto su Amazon

Le smart-tv Hisense

Hisense 32" LED Ready Smart, il low cost ad alte prestazioni

Una risoluzione da 1336x768 è tra i punti di forza di Hisense 32", insieme al controllo vocale che permette di accedere direttamente ad Alexa. Accesso diretto anche ad alcune app molto diffuse come Amazon Prime Video, Netflix e RaiPlay, oltre all'immancabile digitale terrestre in linea con lo switch-off 2021-2022.

Acquista il prodotto su Amazon

QLED 4K Smart, meno cornici e più immagini ad alta risoluzione

Hisense alza il tiro con la sua 65" QLED 4K 65A78GQ, con risoluzione 3840x2160 e pannello Quantum Dot IPS. Il Design Slim porta a cornici davvero minime a fronte di una visione ampia e ricca di dettagli. Il suono è ottimizzato grazie all'audio 20W Dolby Atmos.

Acquista il prodotto su Amazon

Hisense 55" in 4K, accesso diretto a Prime Video e Netflix

Hisense 55" UHD 4K porta in casa la qualità di visione a prezzi piuttosto interessanti. L'accesso diretto da telecomando a Prime Video, Netflix e RaiPlay è un piacevole extra, che va ad affiancare l'alta risoluzione, il suono Dolby Atmos e il Design Slim a cornici minime.

Acquista il prodotto su Amazon