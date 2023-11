Savoia, Romanov e Orleans: i reali sbarcano sui videogames: cos'è e come funziona theRoyal.Land

I reali d’Italia e non solo sbarcheranno nel mondo dei videogiochi. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato lo sviluppo di TheRoyal.Land, un Mmorpg (gioco multiplayer online di massa) creato in collaborazione con la famiglia imperiale russa dei Romanov, gli Orleans francesi e le teste coronate di Albania, Jugoslavia, Meclemburgo, Bulgaria e Lesotho. Sul sito dedicato, il cui domino è stato registrato nel luglio del 2023, il progetto viene definito come “ il primo Mmorpg di ispirazione storica e basato sulla monarchia ”, capace di fornire “ un’esperienza di intrattenimento unica tra passato e futuro ”. Il gioco sarà multipiattaforma, con un focus particolare sulla versione mobile.

All’interno di TheRoyal.Land, i giocatori si troveranno immersi in un mondo di fantasia diviso in centro regni diversi, dove l’ispirazione medievale incontra elementi spiccatamente solarpunk, ovvero appartenenti a quel filone della fantascienza che racconta un futuro in cui l’avanzata tecnologia green convive con una natura protetta e florida. Gli avatar, su cui gli utenti avranno diritto di proprietà, vestiranno i panni di un membro di una delle varie classi sociali, che vanno dai “prigionieri” ai “monarchi”. Ognuna di questa ha particolari abilità, responsabilità e missioni all’interno del mondo che, nelle intenzioni del team di sviluppo, sarà profondamente influenzato dalle scelte dei player.

“ Voglio creare un gioco che intreccia fantasia e realtà, dove i giocatori non sono semplici spettatori ma partecipanti attivi nel mondo delle famiglie reali, interagendo con loro ”, spiega Emanuele Filiberto in un’intervista riportata sul sito del progetto. “ I giocatori non interagiranno solo con gli avatar, ma anche con i veri eredi al trono di vari Paesi, acquisendo una profonda conoscenza delle loro vite e dei loro valori ”. Il principe d’Italia elenca anche alcune delle attività in cui gli utenti saranno coinvolti: conquista di territori, costruzione di pannelli futuristici per creare energia, vendita di elettricità in cambio di armi, politica, amore. Tutti elementi, questi, pensati per attrarre “ sia le giovani generazioni, sia coloro che apprezzano le sfumature della regalità ”.