Iliad down, cosa sta succedendo

Giornata difficile per gli utenti Iliad, operatore di telecomunicazioni italiano che fa parte dell'omonimo gruppo francese: migliaia di utenti hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti sin dalla mattinata di giovedì 17 ottobre, intorno alle ore 8.30, con un picco verso le ore 12. Successivamente la situazione è migliorata ma sembra che le problematiche non siano ancora rientrate per tutti coloro che hanno continuato a inviare segnalazioni sulla pagina web downdetector.it.

Le aree di interruzione

Il grafico consultabile mostra le segnalazioni delle ultime ore: nel dettaglio, il 37% degli utenti Iliad ha lamentato assenza di segnale, il 33% malfunzionamenti con il sito web e il 30% con Internet mobile. Sulla mappa nazionale il colore rosso indica dei picchi nelle grandi città del Nord, specialmente Bologna, al Centro a essere interessate dal down sono soprattutto Perugia e Roma mentre al Sud spicca Napoli, meno segnalazioni sono arrivate da tutti gli altri capoluoghi. In molti hanno provato a spegnere e riaccendere i dispositivi ma senza ottenere risultati di rilievo.

Le lamentele degli utenti

Come spesso accade in questi casi il tam tam è corso in rete: inizialmente gli utenti erano preoccupati che la problematica fosse ristretta al singolo per poi scoprire che si trattava di un problema generalizzato. " Il telefono non prende e non riesco a entrare nell'area dati ", ha scritto un utente su X. " La connessione Iliad di casa non va, chiami il 177 ma l’operatore non può intervenire perché la linea non va neanche a loro (aggiornamento), bisognerà aspettare che risolvano il loro per poter risolvere il mio problema e soprattutto dovrò richiamare!", scrive un altro utente.

Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali da parte dell'operatore, non si conosce dunque l'origine delle problematiche. Marius, commentando in mattinata direttamente sulla chat di Downdetector, ha affermato di aver telefonato al 177 per segnalre il sito web e la linea Internet poco funzionante oltre a disturbi durante le telefonate e che avrebbe avuto come risposta che si tratterebbe di un "guasto nazionale". I problemi sono anche per gli italiani all'estero come ha segnalato Kenan. " Mi trovo in Francia e da ieri sera a mezzanotte non prende più nessun segnale.

Ho provato manualmente a selezionare ciascuna opzione di rete che mi compariva ma niente, non si riesce a connettere a nessuna rete. Ho provato ad accedere all’area personale ma non riesce ad accedere. Ho provato anche a usare la Vpn selezionando Italia come paese e riprovare l’accesso ma niente comunque".