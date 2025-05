"Imposta il pin di sei cifre". Cosa vuol dire questo messaggio su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle scorse ore numerosi utenti WhatsApp hanno ricevuto un messaggio in cui viene richiesto loro di effettuare una procedura per incrementare la protezione del proprio account. Dal momento che le frodi che girano sulla celebre app di messaggistica istantanea targata Meta sono tante e sempre più insidiose, qualcuno ha sospettato che potesse trattarsi di una truffa, ma non è questo il caso,

Il messaggio in questione, infatti, arriva dall'account ufficiale di WhatsApp, perfettamente riconoscibile dal logo utilizzato come immagine del profilo e dalla spunta blu di autenticazione. Il testo, accompagnato da un video esplicativo, è chiaro e conciso : "Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza. Sapevi di poter impostare un PIN per rendere il tuo account WhatsApp ancora più sicuro? Attiva la verifica in due passaggi e raddoppia la protezione del tuo account" , spiega la breve nota, al termine della quale è inserito anche un link che consente di raggiungere direttamente il portale online ufficiale dell'app.

Cliccando su di esso, l'utente viene trasferito su una nuova pagina, nella quale vengono fatte due diverse richieste, finalizzate per l'appunto ad aumentare il livello di protezione dell'account. Il primo passaggio è quello di inserire e successivamente confermare un Pin composto da sei cifre, quindi di indicare una mail da associare per verificare il profilo.

La procedura è molto rapida, e richiede pochi minuti di tempo, di certo ben impiegati dal momento che con questi pochi passaggi è possibile incrementare la difesa contro cyberattacchi e tentativi di furto dell'account: il secondo fattore di autenticazione, unitamente al consueto codice inviato via sms offre di certo una barriera più solida. Per il momento non è ancora chiaro se nella chat ufficiale di WhatsApp potranno arrivare ulteriori messaggi, dato che così sembra di capire dalla seconda parte del messaggio trasmesso agli utenti. "Ti diamo il benvenuto nella chat ufficiale di WhatsApp. Ti informeremo sulle novità. Riceverai consigli utili su come usare al meglio WhatsApp.

Potrai archiviare o bloccare questa chat in qualsiasi momento", si legge nella nota.

Nel caso in cui si cambi idea, si potrà operare tramite le Impostazioni di WhatsApp, raggiungendo "Account" - "Verifica in due passaggi" e da qui disattivare la funzione oppure modificare il Pin scegliendone uno nuovo.