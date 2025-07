Instagram, dal 10 luglio foto e video visibili da tutti su Google: cosa devi fare per impedirlo

Novità in arrivo per gli account Instagram. A partire da domani - giovedì 10 luglio - post e video condivisi sulla piattaforma saranno visibili su tanti motori di ricerca. In sostanza, troveremo determinati contenuti sulle pagine di Google, di Bing, etc. A quanto pare si tratta di un cambio di rotta di Meta, che ha dato un primo avviso il mese scorso.

Ciò che è importante sapere è che la novità non riguarderà tutti i profili Instagram. Ad essere interessati, infatti, saranno gli account business e/o creator, ossia quelle pagine Ig impiegate da aziende, influencer e personaggi pubblici per fare pubblicità o altro. I profili privati, o utilizzati da persone comuni, non saranno toccati e la privacy resterà garantita. Lo scorso 10 giugno, un mese esatto dalla data fatidica, Meta ha avvisato i detentori di account business. "Dal 10 luglio i motori di ricerca saranno autorizzati automaticamente a mostrare tutte le foto e i video sulle pagine dei risultati" , è quanto scritto nella comunicazione, come riportato da Il Post. Questi profili, dunque, cambieranno. Video, reel e foto saranno indicizzati.

Come cambieranno le cose? In pratica, quando sarà effettuata una ricerca su Google (o Bing, o altri motori di ricerca), i contenuti dei profili in questione potrebbero comparire fra le pagine di ricerca. Ciò avverrà perché le parole usate per effettuare una determinata ricerca corrispondono a quelle presenti in un post, oppure addirittura nella didascalia di un account. In realtà, qualcosa del genere succede già adesso, per quanto Meta abbia chiesto a Google di non indicizzare foto, video, stories e reel (almeno fino ad oggi). Certi contenuti pubblicati dopo l'1 gennaio 2020 da profili business appartenenti a soggetti maggiorenni sono stati a volte inseriti.

I diretti interessati, in ogni caso, possono comunque rifiutarsi.

Già da giugno è stato possibile impedire l'indicizzazione dei contenuti cliccando su "Non consentire". Chi non lo ha ancora fatto può agire anche adesso, entrando nella sezione "Privacy dell’account" e deselezionando la voce "Consenti di mostrare foto e video pubblici nei risultati dei motori di ricerca".