Instagram, arriva la "Friend map": ecco cos'è e come funziona

Instagram, uno dei social network più amati dal popolo del web, si arricchisce di una nuova funzione. Si tratta di un'opzione non proprio innovativa, che Meta ha elaborato prendendo ispirazione da Snapchat allo scopo di fare concorrenza alla app multimediale e rendere la piattaforma più appetibile. Ma di cosa stiamo parlando?

Connessi ai propri amici

La nuova funzione, annunciata da un portavoce di Meta sul portale online TechCrunch, si chiama "Friend Map", e consiste proprio in una mappa in cui viene riportata la posizione dei nostri amici in tempo reale. Per questioni di privacy, in ogni caso, sarà resa disponibile la modalità "Ghost", utile per limitare il tracciamento di chi non ama essere "seguito".

Stando alle ultime informazioni rese disponibili, la funzione sarà disponibile in varie forme. Si va da una possibilità di tracciatura estesa a tutti i follower, al tracciamento limitato soltanto agli amici più stretti. Questo per consentire agli utenti di gestire la propria privacy. Come abbiamo detto, sarà ancora possibile scegliere di non comunicare agli altri la nostra posizione, nascondendo l'ultimo tracciamento attivo. Basterà attivare la modalità "Ghost". Ma non finisce qui. Secondo il portavoce di Meta, infatti, oltre alla posizione si portà decidere di condividere anche alcune info relative al luogo in cui si trova il soggetto tracciato. Il tutto, ovviamente, in tempo reale.

Gli usi

In questo modo Meta strizza l'occhio ai suoi utenti, invogliandoli a ricorrere sempre di più al social e facendo di fatto concorrenza a Snapchat. Si tratta, in ogni caso, di una funzione ancora in produzione, che si basa anche sul modello di Google Maps. Gli sviluppatori hanno inoltre voluto introdurre la possibilità di scambiare rapidissimi messaggi, o note, sulla mappa, in modo che tutti possano leggerli. Naturalmente, i dati sulla posizione saranno crittografati end-to-end.

La possibilità di pubblicare delle note sulla mappa, spiegano da Meta, potrebbe essere utilizzata per fornire a familiari e amici delle informazioni, come un negozio particolarmente interessante o un locale che ci piace. Basterà lasciare il commento nel piccolo spazio a disposizione sulla mappa.

Già dalla fine del 2022, Meta aveva pensato a una mappa ricercabile che consentiva agli utenti di esplorare luoghi taggati popolari intorno alla loro posizione, dando anche la possibilità di filtrare i risultati per categorie specifiche, inclusi ristoranti, caffè e saloni di bellezza.