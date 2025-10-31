Instagram, come funziona il nuovo algoritmo per i Reel

Dopo aver raggiunto i due miliardi di utenti attivi, Instagram è sul podio dei social più utilizzati al mondo. Anche per questa ragione sta per essere introdotta una nuova opzione per accontentare in tutto e per tutto i gusti del suo pubblico e far sì che possano trascorrere ancora più tempo mentre guardano i Reel.

Di cosa si tratta

La notizia è stata data direttamente dal suo fondatore, Adam Mosseri: è in fase di test un algoritmo personale con il quale si può decidere quali argomenti possono essere proposti sui Reel, quei video brevi e verticali ormai sempre più cliccati e seguiti anche su altre piattaforme, e quali argomenti invece eliminare perché ritenuti poco interessanti dal singolo utenti. Si tratta di una vera e propria opzione che sarà presto disponibile al pubblico e consentirà di scegliere in autonomia.

"Gli utenti avranno più controllo"

" Oggi iniziamo a testare un modo per farti sintonizzare il tuo algoritmo su Instagram aggiungendo e rimuovendo argomenti in base ai tuoi interessi. Stiamo per lanciare questa funzione su Reels per primi, con piani di espanderci a Esplora a breve. Stiamo anche esplorando come sarebbe una versione di questo su Threads. Vogliamo che le persone abbiano più controllo sulla loro esperienza su Instagram e speriamo che questo sia un nuovo modo significativo per plasmare ciò che vedi. Provalo e fammi sapere cosa ne pensi", ha scritto Mosseri in un post su Threads mostrando in anteprima lo screenshot della nuova opzione.

Come funziona

In pratica, ci sarà una sezione chiamata "Il tuo algoritmo" con un elenco molto grande di argomenti: dai concerti alla moda, dal nome di una squadra di calcio al nome di una nazione e così via. In pratica sarà pieno di tag di materie che Instagram pensa possano essere adatti a noi che noi potremo confermare o rimuovere. Ovviamente, potremo anche cercare, sul motore di ricerca, nuove tematiche che ci interessano così da poterle vedere sui Reel.

Gli sviluppatori e il suo fondatore, dunque, credono che così possa essere catturata ancor di più l'attenzione del loro pubblico innescando in automatico un processo di maggior "fedeltà" al social.

In realtà, seppur in modo molto più macchinoso e complesso, già da adesso è possibile "istruire" l'algoritmo di Instagram in base ai nostri interessi ancora su "Esplora" e tenendo premuto un qualsiasi contenuto scegliendo l'opzione "Non mi interessa": da quel momento non appariranno più Reel su quella determinata tematica.