L'inviato di Mosca a Miami per i colloqui sull'Ucraina. Kiev: "Colpita nave russa e impianto petrolifero nel Mar Caspio"

È di 8 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo avvenuto ieri sera contro un'infrastruttura portuale a Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo ha reso noto il Servizio di emergenza ucraino. Alcuni camion hanno preso fuoco nel parcheggio e anche le auto sono state danneggiate. Il porto è stato colpito da missili balistici, ha dichiarato Oleh Kiper, givernatore della regione di Odessa.