L'inviato di Mosca a Miami per i colloqui sull'Ucraina. Kiev: "Colpita nave russa e impianto petrolifero nel Mar Caspio"

Giornata di trattative in Florida, dove si sta dirigendo l'inviato del Cremlino Kiril Dimitriev per i colloqui sull'Ucraina con gli Stati Uniti.Una missione diplomatica che arriva all'indomani della conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin, che si è scagliato senza riserve contro l'Unione Europea - usando di nuovo il termine "maialini" per descrivere i leader dei 27 - e che ha sottolineato la sua volontà di concludere la guerra in modo pacifico, pur assicurando che la Russia raggiungerà i suoi obbiettivi anche con mezzi militari, nel caso in cui i negoziati dovessero fallire.
Capo degi 007 Kiev: "Mosca attaccherà i Paesi Baltici nel 2027"
La Russia è pronta ad attaccare i Paesi Baltici nel 2027 e a "occuparli": lo ha detto Kirill Budanov, capo del servizi segreto militare ucraino (Gur), citato dai media di Kiev. "Il piano originale prevedeva che la Russia fosse pronta a iniziare le operazioni nel 2030. Ora i piani sono stati rivisti aggiornati al 2027", ha detto nel corso di una intervista, aggiungendo che l'obiettivo di Mosca "è di occupare questi Paesi".
Mosca: 27 droni ucraini abbattuti in diverse regioni russe nella notte
Le difese aeree russe hanno abbattuto 27 droni ucraini in volo sul territorio russo durante la notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo citato dalla Tass. "Durante la notte, le difese aeree in servizio hanno distrutto 27 droni ucraini: dieci ciascuno nelle regioni di Belgorod e Voronezh, due ciascuno nelle regioni di Kursk e Lipetsk, due sulle acque del Mar d'Azov e uno sulla regione di Bryansk", ha dichiarato il ministero.
Kiev: 8 morti e 27 feriti per attacco russo al porto di Odessa 09:42 20-12-2025 LaPresse EST
È di 8 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo avvenuto ieri sera contro un'infrastruttura portuale a Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo ha reso noto il Servizio di emergenza ucraino. Alcuni camion hanno preso fuoco nel parcheggio e anche le auto sono state danneggiate. Il porto è stato colpito da missili balistici, ha dichiarato Oleh Kiper, givernatore della regione di Odessa.
Kiev: nella notte 51 droni russi sull'Ucraina, 31 abbattuti
Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 31 dei 51 droni utilizzati dai russi per attaccare l'Ucraina nella notte. Lo ha affermato l'aeronautica militare di Kiev citata da Ukrinform. Secondo quanto riferito, i russi hanno attaccato con tre missili balistici Iskander-M dalla Crimea occupata, nonché con 51 droni Shahed, Herbera e altri tipi. Secondo i dati preliminari, fino a questa mattina le forze di difesa aerea hanno abbattuto/soppresso 31 droni nel nord, nel sud e nell'est dell'Ucraina. Missili balistici e 20 droni d'attacco hanno invece colpito 15 luoghi.
Inviato di Mosca in viaggio verso Miami per colloqui su Ucraina
Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin, è in viaggio diretto a Miami, in Florida, dove è in programma un round di colloqui sulla guerra in Ucraina. "Sto andando a Miami. Mentre i guerrafondai continuano a lavorare senza sosta per indebolire il piano di pace degli Stati Uniti per l'Ucraina, mi è tornato in mente questo video della mia precedente visita: la luce che squarcia le nubi temporalesche", ha scritto su X in inglese, accompagnando il suo post con un frammento video. I colloqui a Miami prevedono incontri con l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner.
Kiev: colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio
I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore. La nave colpita, la 22460 "Okhotnik", che pattugliava un'area vicino a un'infrastruttura petrolifera e del gas. "Diversi droni l'hanno colpita la nave, l'entità del danno è attualmente in fase di determinazione", si afferma. Inoltre, è stata colpita una piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, di proprietà della Lukoil.