"Fuori le truppe di occupazione". Askatasuna in piazza, scatta l'allerta massima a Torino

La manifestazione nazionale è stata chiamata subito dopo il sequestro dello stabile del centro sociale di Torino: in città antagonisti da tutta Italia

Sono previste migliaia di persone alla manifestazione di Torino per Askatasuna, compreso un numero indefinito di antagonisti che da ieri sera è in viaggio da tutta Italia per raggiungere il punto di raccolta a Palazzo Nuovo, sede dell'università del capoluogo piemontese. "Dicono che Torino sarà la nuova Val Susa: noi dalla Val Susa abbiamo imparato a lottare a testa alta e con il sorriso. Fuori le truppe di occupazione! A sarà dura, per loro!", è la minaccia degli antagonisti, che da giorni evocano la guerriglia dei No Tav, studiando anche strategie per portare in Vanchiglia quelle stesse strategie.

Sono previsti in corteo anche alcuni spezzoni sociali, rappresentati dalle famiglie del quartiere ma anche da movimenti diversi, come Non una di meno, che ha annunciato la sua presenza.

Articolo in aggiornamento

