eBay, ecco perché non potrete più pagare con American Express

Tutto pronto per eBay che sta per dire addio ad American Express. Fra pochi mesi, infatti, il sistema di pagamento garantito dalla società di New York che opera nei servizi finanziari e di viaggio, non sarà più accettato sulla principale piattaforma di commercio e scambio online. A quanto pare si tratta di questione di poco tempo: a breve avverrà il divorzio fra le due parti.

L'addio di eBay

Come spiegato da eBay, la decisione di abbandonare American Express dipende dal fatto che col tempo è divenuto sempre più difficile e oneroso pagare le commissioni. Commissioni ritenute inaccettabili. Da qui la scelta di separarsi e non accettare più pagamenti con una carta American Express. La società ha dato l'annuncio lo scorso mercoledì. La data prevista per l'addio ad American Express è il 17 agosto 2024.

" Le commissioni per le transazioni con carta di credito continuano ad aumentare senza sosta a causa della mancanza di una concorrenza significativa ", è quanto dichirato da eBay nell'avviso inviato ai clienti. " C'è bisogno di normative più solide per stimolare una maggiore concorrenza nei confronti delle reti di carte di credito e contribuire a ridurre i costi di elaborazione delle transazioni ". L'accusa, dunque, è rivolta alle commissioni richieste per le transazioni con carta di credito Amex (American Express). eBay continuerà dunque ad accettare Visa, Mastercard, Discover e altri metodi di pagamento, quali PayPal, Apple Pay, Google Pay e Venmo.

Dal momento che la delibera avrà effetto globale, sappiamo già che la novità riguarderà anche l'Italia. Dunque, a partire dal 17 agosto, non sarà possibile effettuare pagamenti via Amex su eBay.

La replica di American Express

Chiaramente la decisione di eBay non è piaciuta alla società di American Express, che ha subito risposto. Amex ha ribattuto dicendo che le sue commissioni sono simili a quelle delle altre carte accettate da eBay, dunque la posizione della piattaforma di commercio non sarebbe giustificabile.

Riteniamo che la decisione di eBay di eliminare American Express come scelta di pagamento per i consumatori sia incoerente con il loro desiderio dichiarato di aumentare la concorrenza nel punto vendita

", fa sapere la società in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Secondo Amex, con tale decisione, eBay starebbe invece agendo contro la competitività.