Via libera a chi imbroglia. Su Twitch i "cheater" non saranno più bannati

Ascolta ora 00:00 00:00

Siccome la piaga dei cheater (chi "bara" e usa trucchetti per finire un videogame) è sempre più dilagante nei videogiochi che richiedono skill, Twitch, la piattaforma di Amazon dove streammano i player (a parte le ragazze che fanno ASMR leccando orecchie) cosa fa? Giustamente prende dei provvedimenti. Nelle nuove regole infatti chi imbroglia usando cheat non rischierà più di essere bannato, nelle nuove condizioni di servizio ritengono il barare una “violazione di bassa gravità” (sul serio?).

In sostanza chi bara verrà sospeso per tre giorni e la sua “fedina penale” resterà sulla piattaforma per novanta giorni, dopodiché si sarà di nuovo puliti. Se si bara di nuovo semplicemente i novanta giorni ripartono da zero, tutto qui, una pacchia per chi rovina le partite altrui. Tutto questo mentre i più importanti Youtuber americani hanno protestato abbandonando per esempio Warzone perché ingiocabile (soprattutto nelle ranked), con Activision che da anni promette di risolvere il problema, e più potenzia il suo anticheat, Ricochet, più i cheater aumentano.

Ovviamente cosa hanno pensato quelli di Twitch? Lo stesso che hanno fatto quando Twitch si è riempita di contenuti che con i videogiochi non avevano niente a che fare (come le suddette leccatrici di orecchie, ma almeno loro non facevano niente di male).

Semplice: ci sono troppi imbroglioni, ma noi guadagniamo con i loro account, se gli sviluppatori di giochi non riescono a risolvere il problema, non è un problema nostro (in parte è vero, in parte che piattaforma autorevole sei?). Come dire: ci sono troppi ladri, aboliamo il reato di furto, in ogni caso non è affare nostro perché per noi anche i ladri sono un affare.