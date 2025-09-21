Mai più messaggi senza risposta: come impostare la nuova funzione WhatsApp in aiuto ai più distratti

Anche ai più premurosi e attenti può capitare, specie quando assorbiti completamente dagli impegni quotidiani, di dimenticare di rispondere a un messaggio ricevuto su WhatsApp: proprio per evitare inconvenienti del genere, gli sviluppatori di Meta hanno realizzato una nuova opzione in grado di fungere da promemoria.

Stando a quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo, la funzione è stata resa disponibile nella più recente versione dell'app di messaggistica istantanea per iOS, vale a dire la 25.25.74: per il momento la possibilità di scaricarla è stata concessa a un numero limitato di utenti, trattandosi ancora di una fase di test, ma nei prossimi giorni la platea sarà certamente ampliata.

La feature era stata già lanciata in anticipo lo scorso luglio per dispositivi dotati di Android, attraverso la release della versione beta 2.25.21.14, e aveva fin da subito raccolto numerosi consensi tra i tester: ora, col rilascio dell'ultimo aggiornamento per iOS, sarà possibile per tutti gli utenti beneficiare delle medesime soluzioni, sfruttando un'opzione decisamente comoda.

Come anticipato, questa funzione viene incontro alle esigenze di quanti, pur ricevendo un messaggio importante a cui tengono in particolar modo, sono costretti a non rispondere subito per svariati motivi, sia che si tratti di impegni impellenti che di un momento in cui manca la copertura della rete. Qualunque sia la causa, può capitare di dover posticipare la risposta, fino a dimenticarsene del tutto.

È qui che interviene "Remind Me", opzione ribattezzata in modo non ufficiale "Promemoria" in italiano. Per attivarla è sufficiente cliccare sul messaggio fino al momento in cui compare un menu a tendina. Da qui, indicato con l'icona di una campanella, è possibile selezionare "Remind Me", impostando le tempistiche dell'avviso: le opzioni preimpostate a disposizione al momento sono 2, 8, o 24 ore, oppure l'utente può anche indicare manualmente una determinata data, e un orario prestabilito.

Conclusa questa fase, a riprova dell'avvenuta impostazione del promemoria, accanto al messaggio selezionato comparirà una campanella.

Giunto l'orario settato, WhatsApp richiamerà l'attenzione dell'utente sul messaggio indicato, portando a schermo la: qualora si tratti di video, immagini o gif animate, il sistema proporrà anche un'anteprima.

Nessun rischio per la nostra privacy: come assicurato dagli sviluppatori, infatti, i promemoria non saranno archiviati su nessun server, a garanzia della totale riservatezza della comunicazione.