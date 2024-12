Microsoft salva il Natale con tre giochi da urlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Oh, ma che fanno i bambini (ma anche gli adulti, come me) durante le feste, magari circondati da zie e zii e panettoni e tombolate? Ci ha pensato Microsoft, mentre Playstation batte la fiacca, chissà che fanno lì alla Sony. Perché è vero che Game Pass di XBOX è un “all you can game”, come un “all you can eat” videoludico, ma quest’anno ci ha infilato dentro una tripletta da urlo di Munch in versione euforica.

Infatti gli abbonati al Game Pass potranno fare tre cose una più bella dell’altra. La prima, giocare a Stalker 2, fantastico sparatutto iperrealistico, un open world post-apocalittico dove andarsene in giro e combattere in una mappa dettagliatissima di oltre sessanta chilometri, cercando di sopravvivere nella Zona anomala di Chernobyl. Molto figo. Almeno quanto entrare nei panni di Indiana Jones nel gioco Indiana Jones e L’Antico cerchio, dentro si possono rivivere anche molte situazioni dei film della saga in un’esperienza completamente nuova. Prodotto dalla Bethesda, che aveva un po’ deluso con Starfield (sarà perché voleva replicare il successo di Fallout, ma hanno esagerato, e il gioco alla fine si è dimostrato noioso, dopo una settimana l’ho disinstallato per la troppa ripetitività).

Infine, sempre giocabile nel pacchetto del Game Pass, Flight Simulator 2024. Che non è come i Flight Simulator degli anni Novanta, qui sembra tutto vero, la Terra riprodotta fedelmente al centimetro, potrete decollare, sorvolare e atterrare in ogni città o ovunque voi vogliate. Perfino in ogni epoca. Attenzione solo a non selezionare l’11 settembre 2001 e andare a schiantarvi sulle Torri Gemelle, sarete bannati dai server.

Per una questione di gusto, penso, mentre spero che in compenso siano controllati coloro che non si schiantano sulle Torri Gemelle ma ripetutamente altrove, perché dubito che un nuovo Muhamed Atta riprovi a fare quello che ha già fatto. In ogni caso grazie Microsoft, da parte di grandi e piccini (se i grandi lasceranno toccare i pad ai loro figli).