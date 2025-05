Netflix, ecco dove non funzionerà più dal 3 giugno

Come trasferire un account Netflix

Così come accade spesso per alcune app che smettono di funzionare nei telefoni cellulari più obsoleti, lo stesso capiterà per Netflix che da martedì 3 giugno non sarà più visibile dagli utenti che possiedono tipologie ben precise di dispositivi: lo ha comunicato la società di streaming multimediale americana inviando una mail a chi è interessato da questa novità.

Dove smetterà di funzionare

Nel dettaglio, si tratta dei modelli più vecchi di Amazon Fire TV. La portavoce di Amazon, Jen Lurey Ridings, ha confermato che il supporto sta per terminare in una dichiarazione inviata a The Verge. " Netflix interromperà il supporto per alcuni dispositivi Fire TV di prima generazione, introdotti più di 10 anni fa. Netflix rimane disponibile su tutti gli altri dispositivi Fire TV". Lurey Ridings ha specificato che Netflix non sarà supportato sui modelli di prima generazione di Fire TV, Fire TV Stick e Fire TV Stick con telecomando vocale. Inoltre, è stato confermato che i possessori di questi dispositivi "potrebbero avere diritto a uno sconto su un Fire TV Stick più recente e può contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni ".

Modelli del 2014

Gli esperti del settore spiegano che si tratta di modelli ormai immessi sul mercato più di 10 anni fa, precisamente nel 2014, perdendo il supporto garantito sotto forma di aggiornamenti software e di sicurezza ormai da molto tempo. Di norma, il supporto software per i dispositivi Fire TV dura quattro anni dopo l'ultima disponibilità del prodotto su Amazon.

La scelta di Netflix

Secondo il produttore, i vecchi dispositivi sono ancora " utilizzati da un piccolo gruppo di clienti": la maggior parte degli utenti di Fire TV usa invece modelli più recenti che non avranno questo tipo di problematica. Anche se non c'è nessuna nota ufficiale di Netflix, ci sono varie indicazioni che si stiano abbandonando gradualmente i dispositivi più vecchi perché non sono in grado di supportare il "codec AV1" più moderno che l'azienda utilizza dal 2021. " Questo codec non solo comprime in modo più efficiente ma offre una visualizzazione migliore a parità di frame rate o richiede meno larghezza di banda a parità di qualità dell'immagine. Grazie alla natura aperta di AV1, non sono previsti costi di licenza.

Il codec non può essere installato sui dispositivi più vecchi tramite un aggiornamento software", spiegano gli esperti al giornale specializzato Heise

Infine, Neflix ha già introdotto alcuni nuovi codici di errore chiamati "R4, R12 o R25-1" per i dispositivi che non supportano più l'applicazione o se non dovesse più funzionare nel breve periodo.