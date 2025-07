Hai una di queste tv? Da oggi Netflix sarà inutilizzabile

Da tempo ormai Netflix è diventata la piattaforma di streaming live e on demand più diffusa e amata al mondo, pur con una concorrenza sempre più agguerrita, e uno dei suoi capisaldi è senza dubbio l'app che consente agli utenti di sfruttare l'intero catalogo direttamente dalle smart TV, su numerose delle quali si trova spesso preinstallata. Cosa che, tuttavia, non sarà più possibile fare a partire dalla giornata di oggi, sabato 5 luglio, per migliaia di televisori, dal momento che i nuovi sviluppi e aggiornamenti del sistema richiedono modelli mano a mano più evoluti e performanti in grado di supportare il peso di queste novità.

Come annunciato ufficialmente e con anticipo dai responsabili del colosso statunitense, l'applicazione risulterà da oggi inutilizzabile per numerosi apparecchi elettronici, per cui gli utenti che sono soliti usare quotidianamente la piattaforma e volessero continuare a farlo da un televisore devono obbligatoriamente verificare se il modello in loro possesso rientra nella lista fornita da Netflix. Sono incusi nell'elenco marchi molto importanti e diffusi, tra Sony, Samsung, Panasonic ed LG, solo per citarne alcuni, per cui non è improbabile ritrovare al suo interno il proprio televisore, specie se datato.

"Netflix potrebbe non essere più disponibile su alcune TV e alcuni dispositivi per lo streaming su TV prodotti prima del 2015" , si legge in una nota sul portale ufficiale dell'azienda. Di seguito la lista dei prodotti che risulteranno incompatibili con l'app:

Sony : serie KDL, XBR, W95 e X95 rilasciate prima del 2015;

: serie KDL, XBR, W95 e X95 rilasciate prima del 2015; Samsung : tlevisori delle serie D, E e F, prodotti tra 2010 e 2013;

: tlevisori delle serie D, E e F, prodotti tra 2010 e 2013; LG : modelli prodotti tra 2010 e 2013 e in genere tutti quelli che non hanno ricevuto l'aggiornamento a webOS 3.0;

: modelli prodotti tra 2010 e 2013 e in genere tutti quelli che non hanno ricevuto l'aggiornamento a webOS 3.0; Panasonic : le serie ST, VT e GT in commercio dal 2011 al 2013;

: le serie ST, VT e GT in commercio dal 2011 al 2013; Philips : modelli delle serie 4000 e 5000 prodotti prima del 2014;

: modelli delle serie 4000 e 5000 prodotti prima del 2014; Hisense : televisori commercializzati tra il 2012 e il 2014 e dotati ancora di firmware originale;

: televisori commercializzati tra il 2012 e il 2014 e dotati ancora di firmware originale; Amazon Fire TV : prima generazione, Fire TV Stick 2014 e Fire TV Stick con Alexa 2016;

: prima generazione, Fire TV Stick 2014 e Fire TV Stick con Alexa 2016; Sharp: modelli delle serie LC e LE realizzati tra 2010 e 2013.

Se si fosse in possesso di uno di questi modelli l'unico rimedio sarebbe quello di comprare una nuova e costosa smart TV? In teoria sì, ma se la spesa fosse al momento proibitiva si potrebbe optare per soluzioni più economiche semplicemente acquistando un lettore esterno, come ad esempio gli Amazon Fire TV Stick o i Google Chromecast.

Altra opzione è quella di collegare alla TV console di gaming compatibili, come PS4 o PS5 di Sony o Xbox Series X o Series S di Microsoft, oppure di connettere con cavo HDMI un pc portatile o un desktop al televisore per vedere a pieno schermo le serie preferite.