Playstation Network down in tutto il mondo: ecco cosa sta succedendo

Error 404. Cattive notizie per i videogiocatori di tutto il mondo. PlayStation Network in down a livello globale: la piattaforma Sony, oggi 8 febbraio 2025, ha smesso di funzionare da ormai più di 15 ore in ogni parte del mondo. Tutti i servizi legati alla piattaforma Sony risultano down. E il risultato è presto detto: l’accesso ai giochi che richiedono l’esperienza online sono completamente bloccati. Lo stop condiziona tutte le attività che richiedono una connessione e blocca di fatto ogni console, dalla PS5 in giù. Su Downdetector arriva il boom di segnalazioni. Tra i giochi penalizzati spiccano i temi EA Sports, Call of Duty, Fifa e Fortnite.

Cosa sta succedendo

Dall'una di questa notte (ore italiane) il sito Downdetector ha registrato un'impennata di segnalazioni, rientrata momentaneamente tra le ore 3:00 e le 6:00, un orario nel quale il problema sembrava - almeno apparentemente - risolto. Niente da fare. Da questa mattina dalle 7:00 le segnalazioni sono tornate a salire. Stando alle segnalazioni, il down della piattaforma è causa di disservizi legati non solo all’utilizzo dei giochi, ma anche alla gestione degli account. Anche il PlayStation Store, portale dal quale è possibile acquistare e scaricare contenuti digitali, avrebbe smesso di funzionare. Visitando la pagina che verifica lo stato del servizio di rete si legge che "alcuni servizi presentano dei problemi" ed è possibile vedere come tutte le voci siano segnate in rosso: gestione account, giochi e social, PlayStation Video e PlayStation Store.

Il post di Sony

A peggiorare la situazione ci ha pensato Sony che, tramite un post su X, ha comunicato sia di essere a conoscenza dei disservizi sia di essere al lavoro per ripristinare le funzionalità del PSN, senza però una possibile exit strategy. Una risposta che non ha soddisfatto i gamer di tutto il globo. "Siamo al corrente del fatto che alcuni utenti al momento potrebbero avere problemi con il PSN", si legge dal profilo AskPlayStation su X.

Il precedente del 2011

Non è la prima volta che il PSN, il cervello che guida l’intera console, causa dei problemi. Il precedente risale al 2011, quando il PlayStation Network è rimasto offline per ben ventitré giorni in seguito a un massiccio attacco hacker.

In quel caso la piattaforma Sony è andata offline dal 20 aprile al 15 maggio. Ad oggi, questo sarebbe il terzo down di PSN per importanza e durata. Oltre al già citato attacco hacker del 2011, la piattaforma subì un attacco DDoS nel 2014.