Problemi su X, la piattaforma di nuovo down: cos'è successo

Brusco down per X, ex Twitter. Per alcune ore il social network di proprietà di Elon Musk non ha funzionato correttamente, impedendo agli utenti di collegarsi. A quanto pare la piattaforma non ha consentito l'accesso e per chi era già collegato non è stato possibile pubblicare dei post, inviare messaggi o consultare le notifiche. Era tutto bloccato.

Chi ha tentato di interagire con X si è visto recapitare un messaggio di invito a riprovare in un secondo momento. La situazione è successivamente tornata alla normalità.

I problemi non si sono verificati soltanto in Italia, dato che diverse segnalazioni sono arrivate anche dalla Germania, dalla Francia, dal Brasile e dagli Stati Uniti. C'è stata una vera e propria impennata di segnalazioni sul sito DownDetector, dove vengono riportate le principali anomalie riscontrate sul web ai danni di vari siti.

Il down è cominciato intorno alle 14.00 ed è proseguito ininterrottamente per più di un'ora. Poi, pian piano, la piattaforma ha ripreso a funzionare.

Secondo quanto riferito dagli utenti, il problema principale era proprio l'inaccessibilità al sito, con il 70% delle segnalazioni, seguito da un errore generico e dalla lentezza della piattaforma.

Al momento non si conoscono le cause del malfunzionamento. C'è preoccupazione perché si tratta del secondo down in pochi giorni (il primo risale allo scorso 10 febbraio).