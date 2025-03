Rimozione dei dati personali di ricerca: la mossa di Google per semplificare la procedura

Ascolta ora 00:00 00:00

Novità in casa Google, che interviene per garantire maggiore privacy e sicurezza ai propri utenti. Mediante "Results about you", strumento messo a punto per riconoscere i dati considerati sensibili (come indirizzi di casa, recapiti email e numeri di telefono) ed eliminarli dalla banda di ricerca, l'azienda informatica statunitense ha deciso di fare un passo avanti, aggiornando la funzione così da renderla ancor più fruibile.

Gli utenti potranno infatti iscriversi più agevolmente, inviando le proprie richieste di rimozione a partire dalla pagina di ricerca attenzionanata. Al momento questa possibilità non è presente in Italia, ma tutto fa credere che arriverà a breve.

Ma di cosa si tratta? Ogni volta che ci troviamo a navigare su Google rischiamo di lasciare in rete alcuni nostri dati personali, come il nostro numero di telefono, ma non solo. Si tratta di una situazione potenzialmente rischiosa. Gli esperti di The Verge, sito web statunitense di notizie, storie, guide, recensioni di prodotti e podcast, hanno spiegato che molti dati personali vengono concessi a Google nelle fasi di registrazione. Numeri di telefono, indirizzi di casa o di email sono costatemente sotto controllo. Con questa nuova funzione si potranno monitorare le nostre informazioni sensibili, impedendo che siano accessibili ad altri.

Dal canto suo, Google fa sapere, come riportato da hdblog.it, che i dati concessi "non vengono condivisi né utilizzati per personalizzare l'esperienza su altri prodotti Google ". Quando i dati vengono rilevati, parte subito un messaggio di notifica che avvisa della situazione, consentendo all'utente in tervenire e chiedere la rimozione.

Un tempo questa funzione non era facilmente accessibile, specialmente nelle versioni di Google mobile e desktop. Con l'aggiornamento sarà invece possibile accedervi con maggior facilità. Basta cliccare sul menu a tre punti che troviamo vicino ai risultati della "Ricerca Google". Spunterà l'opzione "rimuovi questo risultato" che potremò selezionare per intervenire sui contenuti. In particolare ci sono tre opzioni: informazioni personali, rimozioni legali per inviare una segnalazione di contenuti illegali come abusi di minore o violazione dei copyright, e richiesta aggiornamento.

Per adesso bisgnerà attendere ancora un po' per avere questa funzione in Italia.

Al momento, infatti, è attiva negli Usa, nella Gran Bretagna, in Australia, Canada e Sudafrica, e poi in Irlanda, Brasile, Messico, Spagna, Francia, Svezia, Thailandia, Indonesia e India. La possibilità di estensione è però molto concreta.