Facebook, torna (finalmente) la sezione che "spegne" i post indesiderati

Come anticipato qualche settimana fa direttamente da Mark Zuckerberg, per Facebook si profila un ritorno alle origini con l'obiettivo di riscoprire alcune caratteristiche vincenti delle prime versioni e recuperare il terreno perduto rispetto agli altri social network concorrenti. Proprio in questo contesto si inserisce la novità annunciata nelle scorse ore da Meta, che intende rendere la scheda Amici più esclusiva e diretta.

"Sono emozionato quest'anno di tornare a un po' di Facebook OG" , dichiarò infatti il Ceo dell'azienda lo scorso mercoledì 29 gennaio in occasione della conference call sui ricavi relativi al quarto trimestre 2024 , annunciando l'arrivo di cambiamenti in grado di riavvicinare Facebook "al modo in cui veniva usato originariamente" . E in effetti pare proprio ciò che sta accadendo con le novità all'orizzonte.

“Stiamo rendendo più facile connettersi con gli amici su Facebook in modo semplice e divertente” , spiega infatti l'azienda, proprio grazie all'aggiornamento della Scheda Amici. Questa, da ora in avanti, mostrerà infatti solo i contenuti dei propri amici, escludendo completamente qualsiasi genere di suggerimento prodotto dal tanto criticato algoritmo. Una forma di interazione, pertanto, più genuina, in grado secondo i programmatori di riportare “la gioia di ciò che abbiamo creato per la prima volta su Facebook”.

Nel cammino che dovrebbe riportare alle origini, secondo quanto annunciato da Zuckerberg, non può quindi mancare questo specifico aspetto, essendo proprio la connessione con gli amici il pilastro portante del social targato Meta: “Nel corso degli anni, Facebook si è evoluto per soddisfare esigenze in continua evoluzione e ha creato esperienze di prima categoria in Gruppi, Video, Marketplace e altro” , si legge ancora sul sito, “ma la magia degli amici è svanita ”.

Per il momento la nuova area è a disposizione esclusivamente degli utenti di Stati Uniti e Canada, ma sarà presto aperta a tutti. Finora la scheda Amici era semplicemente una sezione in cui trovavano posto le richieste di amicizia e i suggerimenti di contatti, ovvero le “Persone che potresti conoscere”, ma con l'aggiornamento diverrà un luogo privilegiato di interazione.

All'interno di essa l'utente troverà le storie, i reel, i post, i compleanni e le richieste di amicizia dei suoi amici.

La nuova area è raggiugibile tramite la barra di navigazione nel Feed home, oltre che dalla sezione Segnalibri dell'app. Per aggiungere la scheda Amici è sufficiente