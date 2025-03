Rivoluzione Apple, AirPods con fotocamere: per cosa si potranno utilizzare e quando saranno pronti

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo alcune indiscrezioni sempre più insistenti, nonché provenienti da fonti autorevoli quando si parla di novità tecnologiche in casa Apple, l'azienda di Cupertino sarebbe già al lavoro per realizzare una rivoluzionaria innovazione che consentirà di incrementare il livello di performance dei suoi AirPods Pro.

L'obiettivo è quello di puntare a una nuova generazione di auricolari "intelligenti", integrandovi una fotocamera digitale grazie alla quale sarà possibile raccogliere una serie di informazioni sull'ambiente circostante da sfruttare al meglio tramite l'interazione con l'AI.

Secondo le anticipazioni diffuse online dall'analista di Bloomberg Mark Gurman nella newsletter "PowerOn", gli sviluppatori di Apple sarebbero già al lavoro per realizzare l'ambizioso progetto nei tempi più rapidi possibili. La fonte è decisamente autorevole, e l'esperto pare abbastanza sicuro che non bisognerà aspettare troppo a lungo prima di vedere i nuovi AirPods Pro sul mercato, per quanto al momento sia lecito supporre che non dovrebbe trattarsi degli auricolari di "terza generazione", la prossima in arrivo, ma di un'edizione ancora successiva: per ora si parla di un'attesa di meno di due anni, un lasso di tempo che, vista la mole di lavoro tra integrazione hardware e software, non è certo eccessivo.

Ma quale dovrebbe essere la funzione di questa videocamera? Di certo non quella di scattare fotografie, bensì di operare all'unisono con Apple Intelligence e mettere a disposizione dell'utente servizi e assistenza in tempo reale monitorando e riconoscendo l'ambiente circostante in cui esso si muove. In sostanza i rivoluzonari AirPods Pro svolgerebbero una funzione di supporto costante al cliente Apple senza che abbia bisogno di intetragire con proprio cellulare, più o meno come già accade con gli occhiali smart.

Le voci di un'integrazione tra gli auricolari del colosso di Cupertino e un supporto visivo erano state già diffuse da un altro grande esperto del settore come Ming-Chi Kuo, il quale aveva parlato di fotocamere a infrarossi molto simili a quelle già utilizzate nella tecnologia Face ID degli smartphone Apple.

Ora l'ipotesi è quella che gli auricolari possano diventare uno strumento di ampliamento delle funzionalità della Visual Intelligence, con un supporto in tempo reale sulla base dell'ambiente circostante: per l'ambizioso progetto ci sarà da attendere ancora fino al 2027, ma la rivoluzione è ormai dietro l'angolo.