Rivoluzione per chat e gruppi, come cambia WhatsApp con la nuova funzione

Una delle maggiori difficoltà, soprattutto per chi utilizza WhatsApp per lavoro e deve gestire numerosi contatti, è certamente quello di trovare qualcuno quando non si ricorda il nome del profilo che stiamo cercando oppure nel caso in cui un'eventuale conversazone già avviata con esso non sia tra le più recenti.

Proprio per porre rimedio a questa situazione Meta ha messo al lavoro i propri sviluppatori con l'obiettivo di realizzare una nuova funzionalità in grado di organizzare al meglio i contatti in varie liste a seconda del gruppo di riferimento che si voglia attribuire. Una funzione al momento disponibile solo nella beta 2.24.16.14 rilasciata per Android, che si distinguerà dalle etichette oltre che essere più pratica, dato che i fruitori di WhatsApp dovrebbero poter gestire le categorie di contatti senza dover uscire dalla app per cercarli.

Ancora in fase di sviluppo, la novità denominata "Lists", che sarebbe in sostanza un'evoluzione delle etichette, permetterà agli utenti di suddividere e organizzare al meglio persone e gruppi rendendo le ricerche e le comunicazioni più agevoli: i profili potranno quindi essere inseriti in categorie facilmente intuibili, come "Lavoro", "Famiglia" o "Amici". Diversamente dalle etichette, per le quali è richiesta una gestione più farraginosa, i nuovi elenchi saranno più pratici, potendo essere raggiunti direttamente dal menu delle impostazioni dell'applicazione attraverso la sezione "Gestisci persone e gruppi".

L'utente dovrebbe avere quindi la facoltà di creare ad hoc delle liste per organizzare gruppi e contatti e poi inserirli all'interno di ognuna di esse a seconda delle proprie necessità: una volta effettuato questo passaggio, utilizzare la lista permetterà di filtrare le conversazioni, visualizzando esclusivamente quelle afferenti alla categoria selezionata. Ciò consentirà di ridurre i tempi di ricerca e rendere più semplice la gestione delle chat.

Secondo gli esperti di WaBetaInfo, le "Lists" potrebbero anche essere sfruttate anche per gestire gli stati di WhatsApp, consentendo ai fruitori della app di condividere documenti, foto e video esclusivamente con un determinato gruppo o elenco di contatti.

Un modo pratico per consentire all'utente di decidere a chi mostrare gli aggiornamenti di stato, proteggendo al meglio e in modo rapido e pratico la propria privacy. Essendo ancora in fase embrionale, la nuova funzionalità, particolarmente attesa, dovrà passare prima per ie i loro feedback.