Rivoluzione Google: cosa cambia e perché

Novità in casa Google che, dopo ben dieci anni, decide di mettere nuovamente mano allo storico logo "G" per modificarlo un po'. Ormai è trascorso del tempo dall'ultimo restyling, e l'azienda informatica statunitense di Mountain View ha deciso di correre ai ripari, dando una svecchiata al suo iconico simbolo.

Restano invariati i colori. La "G" è divisa in quattro sezioni - blu, rosso, giallo e verde - ma viene leggermente modificata la grafica e la resa. La struttura di base, dunque, rimane invariata e gli affezionati alla "G" non avranno di che lamentarsi. Il cambiamento significativo sta nel design e nella rappresentazione dei colori. Non ci saranno più delle separazioni nette fra questi, che andranno invece a sfumarsi. L'effetto visivo è il rosso che pian piano sfuma nel giallo, il giallo che declina nel verde, il verde nel blu e così via. Insomma, andranno a perdersi le sezioni nette.

La modifica del logo è in corso in questi giorni. Già con l'app Google Search per iOS, il cui aggirnamento è scaricabile da ieri, è stato possibile vedere il nuovo simbolo, come segnalato da 9To5Google. In queste ultime ore il cambio di logo è arrivato anche su Android tramite la versione beta 16.18 dell'app Google.

Al momento da Mountain View tutto tace. Non sono state rilasciate dichiarazioni in merito. Non si conoscono le ragioni per le quali l'azienda abbia deciso di mettere mano al proprio caratteristicolo logo dopo tanto tempo. Può darsi che Google abbia solo sentito la necessità di dare un nuovo aspetto al proprio simbolo, dopo che anche Microsoft ha parlato di un restyling delle icone.

Dopo l'ultima versione del logo presentata il primo settembre 2015, dunque, si cambia. E sui social impazzano già i. Molti scherzano sull'aspetto sfumato del logo, associandolo a dei problemi di vista.