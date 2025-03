Rivoluzione videochiamate per WhatsApp, due funzioni in arrivo per gli utenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Su WhatsApp sono in arrivo due nuove funzioni in grado di incrementare il livello di interattività delle videochiamate: grazie alle reazioni tramite emoji e all'opzione "alzata di mano", infatti, gli utenti saranno maggiormente coinvolti e potranno intervenire nella conversazione in modo più vario e originale senza dover obbligatoriamente interrompere il discorso del proprio interlocutore.

Le novità sono state rilevate per la prima volta dagli esperti del portale online AndroidAuthority all'interno della più recente versione Beta della celebre app di messaggistica itantanea targata Meta per Android, vale a dire la 2.25.5.21: si dovrebbe accedere direttamente ad esse semplicemente tramite il pulsante coi tre puntini che compare nella barra inferiore delle videochiamate.

Per quanto concerne le "reazioni emoji" si tratta come intuibile di uno strumento speciale e istantaneo per esprimere le emozioni suscitate durante un discorso attraverso una serie limitata di icone di reazione, ovvero il pollice in alto, le mani giunte, il cuore, la faccina che ride, quella che piange e infine quella sorpresa.

È un modo di esprimersi durante la conversazione senza spezzare il filo del discorso dell'interlocutore, esattamente come l'altra funzione in arrivo, ovvero l'"alzata di mano": in questo caso, cliccando su di essa, la persona dall'altra parte del telefono comprenderà che vogliamo intervenire e potrà passarci la parola una volta concluso il concetto. Come è facile intuire, quest'ultima novità di WhatsApp è stata introdotta soprattutto per rendere più scorrevoli le videochiamate a cui prende parte più di una persona, con l'obiettivo di evitare il sovrapporsi degli interventi dei partecipanti alla conversazione: si rivelerà di certo utile durante le comunicazioni tra membri di un medesimo gruppo di lavoro.

Non si tratta in realtà di novità assolute, dal momento che, ad esempio, Google Meet o Zoom hanno già a propria disposizione funzioni del genere. Per WhatsApp l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, si tratta di un importante passo in avanti per migliorare il livello delle videochiamate, fino ad oggi abbastanza essenziale.

Entrambe le funzionalità non sono ancora fruibili da tutti

gli utenti, trattandosi di una fase di sperimentazione nella versione Beta, per cui non è ancora dato sapere se quando ciò avverrà esse avranno il medesimo aspetto della preview mostrata in anteprima su AndroidAuthority.