WhatsApp, arrivano le traduzioni: cosa cambia e come funzionano

Ci sono importanti novità per gli utenti di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea si fa sempre più dinamica e funzionale, arrivando addirittura ad abbattere le barriere linguistiche. Ciò andrà ad agevolare ancora di più le conversazioni, accrescendo l'interazione e la comunicazione fra persone di vari Paesi. Sarà sempre più facile, dunque, dialogare tramite chat, perché i messaggi verranno subito tradotti.

" Con più di 3 miliardi di utenti in oltre 180 Paesi, lavoriamo costantemente per mantenere i nostri utenti sempre connessi, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Comprendiamo però che a volte la lingua può essere un ostacolo nello svolgimento delle attività o nell'espressione dei propri sentimenti. Ecco perché siamo entusiasti di introdurre la traduzione dei messaggi su WhatsApp, così potrai comunicare più facilmente in diverse lingue ", è quanto si legge nel blog di WhatsApp, che annuncia la nuova funzione.

Sarà infatti la piattaforma ad occuparsi di tradurre i messaggi, permettendo agli utenti di comunicare agevolmente. La procedura è molto semplice: una volta ricevuto un messaggio in una lingua diversa dalla nostra, basterà fare "tap" sull'opzione "Traduci" e scegliere la lingua per la traduzione. Le impostazioni potranno essere salvate per il futuro. La funzione può essere impiegata sia per i messaggi ricevuti in chat, che per i gruppi e i canali. Per Android c'è addirittura la possibilità di attivare la traduzione automatica per l'intera conversazione.

Al momento non sono disponibili tutte le lingue, ne sono state scelte solo alcune. Per Android, ad esempio, sono a disposizione inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Sono diciannove, invece, le lingue disponibili per iPhone, fra cui anche l'italiano.

Il team di WhatsApp, inoltre, rassicura: "Le traduzioni dei messaggi sono state progettate per proteggere la privacy delle tue chat.

Ecco perché le traduzioni avvengono sul tuo dispositivo, dove WhatsApp non può vederle".

Non rimane che attendere. Il rilascio di questa importante funzione sarà graduale e, mano a mano, saranno aggiunte sempre più lingue.