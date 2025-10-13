Settimana del 13 ottobre, giochi Playstation, Nintendo e Pc in sconto: Wolfenstein, Darkest Dungeon, The Witcher

Scelta ampia e variegata per gli sconti di questa settimana. Su tutte le piattaforme sono disponibili in offerta titoli premiati e noti, in grado di soddisfare ampie fette dell'utenza delle principali console e del Pc. Per gli amanti dell'horror ci sono The Sinking City: Remastered e Bendy and the Ink Machine, mentre i fan della strategia potranno trovare soddisfazione in 9 Kings, Kingdom: Two Crowns e Cities: Skyline. Non rimarranno a bocca asciutta neanche gli appassionati di giochi di ruolo e di azione, con pesi massimi del calibro di The Witcher 3, Wolfenstein: The New Order e God of War: Ragnarok.

Steam

Wolfenstein: The New Order – 80% di sconto (fino al 16 ottobre)

Reboot firmato MachineGames della storica saga che ha dato vita al genere degli sparatutto in prima persona, in cui i giocatori vestono i panni dell’eroe di guerra americano B.J. Blazkowicz, in una versione alternativa degli anni ’60 in cui il regime nazista, dotato di misteriose tecnologie avanzate, ha vinto la Seconda guerra mondiale e conquistato il mondo intero. Gameplay adrenalinico e intensi scontri a fuoco si intrecciano ad una trama dal ritmo incessante, in un gioco universalmente apprezzato da pubblico e critica.

Stray – 40% di sconto (fino al 20 ottobre)

Capolavoro di BlueTwelve Studio e vincitore di diversi premi, il protagonista di questo titolo è un gatto randagio, che si muove in una città futuristica in stile cyberpunk ormai abbandonata e in rovina, un luogo inospitale popolato da androidi e creature pericolose. Il suo obiettivo è dipanare un antico mistero e fuggire dal dedalo di strade e palazzi, accompagnato da un drone volante conosciuto con la sigla B-12. La natura stessa del personaggio controllato dal giocatore rende questa esperienza interessante e unica, e altamente consigliata per tutti coloro che amano sia i platform, sia i gatti.

The Sinking City: Remastered – 75% di sconto (fino al 18 ottobre)

Gioco di avventura e investigazione perfetto per gli appassionati del maestro dell’horror H.P. Lovecraft ambientato a Oakmont, una città inondata vicino alla famosa Innsmouth e stretta nella morsa di forze soprannaturali. I giocatori impersonano un detective privato, che dovrà scoprire cosa ha infestato il luogo devastato e ha instillato la follia nella mente dei suoi abitanti. Questa versione del titolo offre grafica migliorata, supporto per FSR, DLSS, Frame Generation e HDR, oltre miglioramenti vari a controlli, combattimento, tutorial, comportamento dei personaggi e tanto altro.

9 Kings – 55% di sconto (fino al 23 ottobre)

Un particolare mix tra roguelike e strategico, in cui l’obiettivo è utilizzare al meglio il proprio mazzo, combinando le proprie carte in modi infiniti e build folli, per erigere un regno in grado di sopravvivere a decenni di guerre e conflitti e reclutare enormi eserciti per sconfiggere i propri rivali. Vi sono vari sovrani selezionabili, ognuno dotato di un deck specifico, che i giocatori possono assalire e depredare durante le partite, in modo da potenziare sempre di più le proprie armate e trionfare su tutti i rivali. Il titolo attualmente è in accesso anticipato, ma ha già riscosso parecchio successo e gli sviluppatori continuano ad aggiornarlo con nuovi personaggi e miglioramenti.

Outer Wilds – 40% di sconto (fino al 20 ottobre)

Titolo dell’anno 2019 per una serie di testate, tra cui The Guardian ed Eurogamer, in cui i giocatori vestono i panni dell’ultima recluta di un programma spaziale, con l’obiettivo di scoprire i misteri di un sistema solare in costante mutamento e intrappolato in un loop temporale senza fine. I pianeti esplorabili pullulano di ambienti che cambiano nel corso del tempo, come città sotterranee da scoprire prima che vengano inghiottite dalle sabbie o superfici di corpi celesti che si sgretolano sotto i piedi degli intrepidi pionieri.

Nintendo

Cities: Skyline – 90% di sconto (fino al 16 ottobre)

Variante moderna dei classici giochi di costruzione di città. In questo titolo, gli utenti possono sperimentare le difficoltà di dover gestire un centro abitato in costante espansione, dovendo costantemente bilanciare le necessità basilari dei residenti, che reagiscono in modo fluido e realistico ad ogni decisione, e il sistema economico. Ogni aspetto, dai trasporti al traffico all’applicazione di leggi e normative, è simulato con cura, in modo da trasmettere un’esperienza il più autentica possibile. L’edizione in vendita sullo store Nintendo comprende anche le espansioni After Dark e Snowfall.

Kingdom: Two Crowns – 80% di sconto (fino al 23 ottobre)

Titolo micro-strategico a scorrimento orizzontale, dal look minimalista e con grafica pixel art di alta qualità. Gli utenti prendono il controllo di un monarca in sella al suo fido destriero, e dovranno reclutare sudditi, edificare il proprio regno e proteggerlo dai Greed, le avide creature che vogliono rubare l’oro e la corona. È possibile giocare anche in modalità cooperativa con un amico e, oltre alla classica ambientazione medievale, è disponibile anche Shogun, una campagna in stile giapponese, e Dread Lands, che punta più a tinte dark fantasy e gotiche.

Ashen – 75% di sconto (fino al 5 novembre)

Un Gdr d’azione, che ha come protagonista un vagabondo in cerca di un posto dove stabilirsi. I combattimenti sono in stile souls, quindi basati sulla stamina, e il mondo di gioco è vasto, punitivo e pieno di nemici pericolosi e letali, da affrontare con un’accurata preparazione. La particolarità del titolo è la possibilità di incontrare altri giocatori durante l’esplorazione, e starà a ciascuno decidere come approcciarsi: combattere insieme, invitarli nella propria cerchia o semplicemente ignorarli.

Bendy and the Ink Machine – 60% di sconto (fino al 25 ottobre)

Titolo horror che promette di distruggere l’infanzia dei giocatori, ambientato in uno studio d’animazione abbandonato in cui il protagonista Henry dovrà affrontare i mostri del suo passato. Il particolare stile grafico si mescola alla tensione costante, condimenti alla costante discesa nella follia dove non si è mai solo o al sicuro, perché dietro ad ogni angolo si nascondono orrori animati pronti ad ostacolare i giocatori che vogliono scoprire il grande mistero che si cela nelle profondità dello studio.

Darkest Dungeon – 70% di sconto (fino al 9 novembre)

Capolavoro roguelike a turni unico nel suo genere, dalle tinte gotiche e con una spolverata di Lovecraft. I giocatori devono reclutare e guidare gruppi di eroi improbabili attraverso tetre foreste, cripte infestate e labirinti dimenticati. Non affronteranno, però, solo i nemici nei dungeon, ma anche carestie, malattie, le tenebre stesse e un sistema di stress che può far raggiungere ai personaggi vette di eroismo, o farli sprofondare nell’abisso della disperazione e dei traumi, spingendoli addirittura fino alla morte.

Playstation

Gran Turismo 7 – 50% di sconto (fino al 23 ottobre)

Il simulatore di guida più completo con alle spalle ben 25 anni di storia. I giocatori hanno a disposizione ben 400 veicoli e possono gareggiare su oltre 90 percorsi in condizioni atmosferiche dinamiche. È stata inoltre reintrodotta la modalità GT Simulation, una campagna in giocatore singolo in cui si possono sbloccare nuove sfide e veicoli. Per gli amanti della competizione diretta, è possibile affinare le proprie capacità e gareggiare nella modalità Sport.

God of War: Ragnarok – 50% di sconto (fino al 23 ottobre)

Seguito dell’acclamato capitolo uscito nel 2018, i giocatori tornano a vestire i panni di Kratos, affiancato dal figlio Atreus in un viaggio alla ricerca di risposte prima dell’avvento del Ragnarok, l’apocalisse della mitologia nordica. Questa volta, il dio della guerra dovrà scontrarsi con il pantheon norreno e fermare i piani di Odino prima che sia troppo tardi, mentre il giovane Atreus è alla ricerca della verità sul suo passato e la sua stessa natura. Le abilità di entrambi e il loro legame verranno messi alla prova come mai prima d’ora, in un’avventura epica senza esclusione di colpi.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 50% di sconto (fino al 23 ottobre)

Il grande ritorno di uno dei titoli più amati tra quelli ambientati nell’oscura galassia del 41esimo millennio. I giocatori vestono di nuovo i panni di Titus, uno Space Marine geneticamente modificato che combatte in prima linea contro lo sciame di Tiranidi e gli eretici traditori in difesa dell’umanità e dell’Imperium. Devastanti abilità, sanguinolenti scontri corpo a corpo e ambientazioni create con cura e ricche di dettagli offrono un’esperienza imperdibile per gli amanti di Warhammer, che possono divertirsi con gli amici nelle varie missioni in modalità cooperativa o cimentarsi nel multiplayer competitivo.

The Witcher 3 – 80% di sconto (fino al 23 ottobre)

Capolavoro indiscusso tra i giochi di ruolo, un prodotto di altissimo livello sotto tutti i punti di vista e capitolo conclusivo della saga di Geralt di Rivia, il celebre strigo reso noto sia dalla serie videoludica, sia dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Il cacciatore di mostri viaggia per i Regni Settentrionali devastati dal conflitto con l’impero di Nilfgaard, alla ricerca della sua figlia adottiva Cirilla braccata dalla Caccia Selvaggia. Le ambientazioni sono vive e popolate, la musica è un accompagnamento perfetto e i combattimenti contro mostri e umani sono viscerali e complessi. Il gioco eccelle in ogni ambito, ed è un titolo da non perdere.

Kingdom Come: Deliverance II – 35% di sconto (fino al 23 ottobre)

Seguito dell’acclamato Gdr d’azione ambientato nella Boemia del tardo Medioevo. I giocatori tornato a vestire i panni di Henry di Skalica, il figlio di un fabbro capace di imprese straordinarie e coinvolto in una storia di amore, vendetta, rivelazioni e tradimenti.

Dalla forgia del padre fino alla corte, il giovane dovrà farsi strada in un regno sconvolto dallae trovare il suo posto in un mondo brutale, tra foreste lussureggianti, cittadine affollate, personaggi carismatici e avventure indimenticabili.