Settimana del 27 ottobre, giochi in sconto su Steam, Nintendo e Playstation: Doom, Metro, Bloodborne

Anche questa settimana, le offerte coprono una grande varietà di generi ma, visto il periodo, alcuni degli sconti più interessanti coprono la sfera degli horror. Chi non è appassionato delle ambientazioni gotiche, di mostri e paura può comunque trovare titoli di pregio a pochi euro, come The Outer Worlds e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, pietre miliari dei Gdr, o cimentarsi nell'esplorazione con No Man's Sky e ARK: Survival Evolved. Per chi ama le avventure, Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è un ottimo modo per recuperare una saga storica, mentre i fan delle ambientazioni postapocalittiche hanno in Metro: Redux un prodotto appassionante e di altissimo livello.

Steam

Titanfall 2 - 90% di sconto (fino alle 18 del 27 ottobre)

Con appena una manciata di euro si può portare a casa uno degli sparatutto più amati degli ultimi anni, nella versione Ultimate Edition. Nonostante sia uscito nel 2016, il titolo vanta ancora una community molto attiva, che aspetta con ansia il terzo capitolo della saga. Il multiplayer frenetico e la presenza dei mecha pilotabili, oltre ad una storia capace di commuovere, lo hanno consacrato nell'Olimpo degli sparatutto in prima persona, e lo hanno reso capace di attirare anche tanti utenti che, con i giochi più "classici", non si sarebbero mai avvicinati al genere.

No Man's Sky - 60% di sconto (fino al 3 novembre)

Rappresentazione videoludica di un arco di redenzione. Il gioco, alla sua uscita nel 2016, era incompleto e afflitto da molti problemi, che negli anni gli sviluppatori di Hello Games hanno sistemato con una serie di grosse patch gratuite e, ad oggi, non sembrano intenzionati a fermarsi. Ogni aggiornamento espande il titolo con nuove missioni, navi, meccaniche di gioco e opzioni di esplorazione, in un'esperienza sostanzialmente interminabile per tutti gli appassionati dell'esplorazione e della fantascienza.

Dead by Daylight - 60% di sconto (fino al 3 novembre)

Nascondino condito da horror e sangue, perfetto per il periodo di Halloween. In questo gioco, cinque giocatori sono divisi in due squadre: quattro sopravvissuti, il cui obiettivo è fuggire da un reame oscuro, e il killer, che deve catturarli e sacrificarli. Il multiplayer asimmetrico è la forza del titolo, con la squadra di "prede" che può decidere di collaborare o no, in base alla mappa in cui si ritrovano, mentre il singolo assassino - che può scegliere tra tantissime creature diverse ispirate ai canoni del genere - può contare su abilità speciali che rendono ogni partita diversa e unica.

Assassin's Creed Odyssey - 80% di sconto (fino al 2 novembre)

Capitolo della celebre serie ambientato nell'Antica Grecia, dove i giocatori vestono i panni di uno a scelta tra Alexios o Kassandra, fratelli e nipoti del re spartano Leonida, e guidano l'avatar selezionato nel suo viaggio per diventare un eroe. Tra battaglie epiche, mostri mitologici e paesaggi mozzafiato, gli utenti dovranno prendere decisioni che cambieranno il mondo che li circonda. Potranno forgiare alleanze, scatenare conflitti e decidere il destino dei personaggi, puntando a raggiungere il rango di vera e propria leggenda.

The Outer Worlds - 75% di sconto (fino al 3 novembre)

Premiato gioco di ruolo fantascientifico, ambientato nelle regioni più remote della galassia. I giocatori interpretano un colono, svegliatosi dall'ibernazione mentre era in viaggio verso il pianeta Halcyon, sede dell'insediamento più lontano dalla Terra. Il protagonista si trova invischiato in una cospirazione che vede scontrarsi fazioni diverse, tutte in lotta per il potere, e spetta proprio agli utenti decidere sia come andrà a finire la storia, sia il destino del proprio personaggio, poiché le scelte influenzano entrambi gli aspetti.

Nintendo

Doom Eternal Deluxe Edition - 75% di sconto (fino al 2 novembre)

Secondo capitolo della saga reboot del classico sparatutto, in cui il Doom Slayer deve difendere la Terra dall'invasione delle orde infernali guidate dalla misteriosa e aliena Khan Maykr. Il titolo espande enormemente la lore di tutta la serie, riprendendo anche elementi provenienti dai titoli più vecchi. I combattimenti sono frenetici e sanguinolenti, l'arsenale a disposizione dei giocatori rende ogni scontro un trionfo di sangue e, con appena 10 euro in più, è possibile portare a casa anche le espansioni "The Ancient Gods", degne conclusioni dell'epica saga.

ARK: Survival Evolved - 60% di sconto (fino al 5 novembre)

Titolo survival con anni di sviluppo alle spalle. I giocatori si trovano arenati su un'isola deserta abitata da dinosauri, che dovranno uccidere o domare per sopravvivere abbastanza a lungo da riuscire a fuggire. L'ecosistema dell'ambientazione è dinamico e diviso in una rigida gerarchia di predatori e prede, in cui gli utenti devono inserirsi sfruttando tutte le meccaniche tipiche del genere - raccolta di cibo, acqua e risorse per costruire basi ed equipaggiamento - con l'aggiunta di un ramo delle abilità da Gdr e dell'evocazione di forme di creature mitiche, obiettivi finali per i più esperti.

Metro: Redux - 85% di sconto (fino al 2 novembre)

Set che contiene le versioni rimasterizzate di Metro 2033 e Metro: Last Light, i primi due capitoli della saga ispirata dai romanzi dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij e ambientati in una Mosca postapocalittica, in cui poche persone si sono rifugiate nella metropolitana per sfuggire all'olocausto nucleare e hanno fondato una vera e propria società, con le stazioni divise tra fazioni in lotta sia tra di loro, sia contro i mutanti che infestano la superficie e le gallerie. Classici must have per tutti gli appassionati delle avventure in prima persona.

Vampyr - 80% di sconto (fino al 30 ottobre)

Titolo Gdr passato un po' in sordina ma assolutamente meritevole. Ambientato nel 1918 a Londra, i giocatori vestono i panni del dottor Jonathan Reid, diventato un vampiro. Come medico, deve salvare i cittadini affetti dall'influenza spagnola, ma come creatura della notte è destinato a nutrirsi di coloro che ha giurato di proteggere. Il sistema di combattimento è molto interessante, con diverse abilità legate alla manipolazione del sangue, e il sistema di interconnessione degli Npc che reagiscono alle decisioni degli utenti rende ogni avventura viva e diversa.

Thronebreaker: The Witcher Tales - 75% di sconto (fino al 2 novembre)

Titolo single player ambientato nel mondo di The Witcher, in cui gli utenti devono guidare la regina di Lyria e Rivia, Meve, nel suo viaggio di distruzione e vendetta dopo l'invasione dell'impero di Nilfgaard. La trama dura circa 30 ore e ha 20 finali possibili, e le meccaniche di gioco sono quelle di Gwent, il gioco di carte già visto in The Witcher 3 e rilasciato come stand-alone nel 2017. La mappa è molto ampia, con vaste regioni da esplorare per completare missioni e raccogliere risorse volte a potenziare il proprio accampamento ed esercito. Un'esperienza imperdibile per tutti i fan dell'universo di Geralt di Rivia.

Playstation

Resident Evil Village - 75% di sconto (fino al 6 novembre)

Ottavo capitolo della pluripremiata serie horror e seguito diretto di Resident Evil 7: Biohazard. Il titolo inizia alcuni anni dopo il suo predecessore, con Ethan Winters e la moglie Mia che hanno trovato la tranquillità in una nuova casa, ma mentre stanno cercando di ricostruire la loro vita insieme la tragedia li investe nuovamente. I giocatori dovranno esplorare un villaggio nascosto nell'Est Europa, affrontando mostri e mutanti per scoprire le motivazioni dietro ai primi brutali minuti del gioco e salvare la famiglia del protagonista.

Bloodborne - 50% di sconto (fino al 6 novembre)

Acclamato capolavoro di FromSoftware dalle tinte horror-gotiche. I giocatori vestono i panni di un cacciatore solitario, arrivato nella città maledetta di Yharnam, un luogo desolato e flagellato da una terribile piaga. Tra le ombre di questo luogo dimenticato si nascondono segreti che vanno ben oltre la malattia del sangue, e gli utenti dovranno scoprirli facendosi strada a colpi di armi corpo a corpo e da fuoco tra orde di bestie corrotte e folli.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 67% di sconto (fino al 6 novembre)

Ultima versione del celeberrimo - ed eternamente "ritornante" - Gdr sviluppato da Bethesda e uscito nell'ormai lontano 2011. Oltre al gioco base e le espansioni, contiene tutti i contenuti pubblicati sul Creation Club fino all'11 novembre 2021. Il titolo è diventano l'open world fantasy per antonomasia, e dopo quasi 14 anni dalla sua uscita è capace ancora di stregare decine di migliaia di giocatori e ha una community di modders molto attiva. Se esiste qualcuno che ancora non lo ha recuperato, questo è un momento ottimo per calarsi nei panni del Dovahkiin e perdersi in quest'epica avventura.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy - 75% di sconto (fino al 6 novembre)

Edizione completa dei pluripremiati giochi sulle origini di Lara Croft, eroina della storica saga. I giocatori la guideranno nelle sue prime avventure, dall'isola di Yamatai di Tomb Raider sulle coste del Giappone all'inclemente tundra siberiana e al suo immortale segreto in Rise of the Tomb Raider, fino a concludere il viaggio alla scoperta di un potere catastrofico tra le montagne peruviane di Shadow of the Tomb Raider. Enigmi, esplorazione e combattimento rendono questa trilogia imperdibile per tutti gli appassionati delle avventure e della serie leggendaria.

Visage - 50% di sconto (fino al 6 novembre)

Horror psicologico in prima persona, ambientato in una grande casa dove sono accadute cose orribili.

I giocatori devono vagare per i corridoi cupi ed esplorare le stanze inanimate, mentre le loro menti si riempiono dei ricordi delle famiglie che un tempo vivevano lì e sono decedute in modo violento e terribile. L'ambientazione è perversa, solo all'apparenza abbandonata ma in realtà piena di mostri che si nutrono dellae tentano di spingere l'avatar degli utenti verso la