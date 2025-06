Sky, attenzione a questi canali: da luglio potrebbero sparire

Ascolta ora 00:00 00:00

Pare essere ormai imminente la rottura fra Sky Italia e Warner Bros Discovery, almeno per quanto concerne il pacchetto di canali Eurosport. Stando a quanto riferito da Calcio e Finanza, a partire dal prossimo primo luglio 2025 alcuni canali lasceranno Sky. Si parla, nello specifico, di Eurosport 1, Eurosport 2 e Discovery Channel che saranno, di fatto, cancellati.

Le trattative in corso fra le due aziende non avrebbero infatti portato a nulla, finendo con l'impantanarsi. La rottura pare ormai sicura, e i canali menzionati starebbero andando verso l'eliminazione, almeno da Sky. Addio prossimo, dunque, per Eurosport 1, Eurosport 2 e Discovery Channel. Ciò porterà Sky a cambiare inevitabilmente la sua offerta sportiva. Basti pensare che il Roland Garros è stato trasmesso da Eurosport. Cosa accadrà in futuro? Sky dovrà rinunciare a trasmettere uno dei più importanti slam tennistici al mondo?

Stando alle ultime notizie, sembra che Sky risponderà focalizzandosi sulla propria offerta sportiva, in modo da sostituire i canali che non ci saranno più. Sono stati già siglati accordi per la Nations League e le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sembra anche che veranno rinnovati i diritti esclusivi della Bundesliga e di Wimbledon. Si parla anche di basket, e di trattative per la MotoGP.

Insomma, c'è aria di cambiamento.

La perdita di Eurosport, tuttavia, comporterà la probabile rinuncia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, così come ad altre manifestazioni sportive, non solo ciclismo, ma anche Roland Garros Eurosport e Australian Open.

Vedremo quale sarà la prossima mossa di Discovery.