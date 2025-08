Smartphone, le novità più attese in arrivo a settembre 2025 (tra cui l'iPhone 17)

La fine del trimestre estivo è sinonimo, ogni anno, di importanti novità sul mercato della tecnologia e in particolare degli smartphone: anche settembre 2025 non sfuggirà a questa "regola" non scritta con il lancio di alcuni nuovissimi prodotti molto attesi dagli appassionati.

Arriva l'iPhone 17

Annunciato da mesi, si avvicina a grandi passi l'uscita del nuovo smartphone di Apple: il nuovo melafonino dovrebbe avere quattro varianti previste con una nuova dicitura, il 17 Air invece del "Plus" mentre rimarranno invariati i 17 Pro e 17 Pro Max. Cambiamenti previsti anche sulle colorazioni visto che per ciascuna tipologia ne sono stati pensati alcuni ad hoc (tra i quali l'arancione). Importanti novità non soltanto sul sistema operativo (verrà lanciato iOS 26) ma anche sulla fotocamera dei nuovi iPhone che monteranno il nuovo teleobiettivo da 48 megapixel con immagini sempre più nitide pur in presenza di zoom. Infine, tra le maggiori novità potrebbe esserci il nuovo formato in 8k e la possibilità di registrare video in multi-cam.

Pixel 10

Poche settimane ed ecco che uscirà anche Pixel 10, il dispositivo di Google: c'è molto fermento per i quattro modelli previsti (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e l'attesissimo Pixel 10 Pro Fold). Anche in questo caso, sembra che la fotocamera possa riservare le sorprese più grandi perché le indiscrezioni che circolano parlano di tre obiettivi posteriori con un grande salto di qualità rispetto ai modelli precedenti. Possibilità di fare ottimi selfie anche per notevoli miglioramenti sulla fotocamera frontale.

Samsung Galaxy S26

In questo caso forse stiamo correndo un po' troppo ma al momento non c'è una data precisa: gli amanti del settore aspettano con ansia il Samsung Galaxy S26 che, però, probabilmente uscirà in pieno autunno (tra ottobre e novembre). Secondo i rumors, tra i cambiamenti più importanti in questa gamma potrebbe essere la rimozione del modello Galaxy S26 Plus. Da qui, la nuova gamma dovrebbe prevedere il Galaxy S26 Pro, l'S26 Edgne e l'S26 Ultra. Nel primo caso il nuovo smartphone sarà destinato alla maggior parte di utenti per le prestazioni "equilibrate", l'Edge farà affidamento anche sull'estetica e l'Ultra per chi necessità di innovazioni a livello hardware.

Xiaomi 16 Ultra

Sarà necessariao qualche mese in più rispetto a settembre per vedere il debutto dello Xiaomi 16 Ultra che potrebbe essere comunque disponibile sul mercato entro la fine dell'anno. Tra le novità più importanti che circolano in rete il potenziamento della capacità della batteria che potrebbe avere una capacità compresta tra 7.000 e i 7.500 mAh. Massima attenzione anche alle foto con un sensore fino a 200 megapixel.

Oppo Reno14

Lanciato in Cina nel mese di maggio, non si sa ancora quando anche in Europa sarà disponibile sul mercato la serie Oppo Reno14 con i suoi modelli internazionali indicati nel Reno14 e Reno14 Pro. La novità per il mercato asiatico riguarda anche il Reno14F con un enorme display da 6.57 pollici e una risoluzione pari a 2372x1080 pixel.

All'avanguardia anche la risoluzione della fotocamera che è composta da 50 megapxel ed è in grado di scattare foto e girare video dall'eccellente qualità. Non si sa, al momento, se i due modelli base Reno14 e Reno14Pro avranno, o meno, modifiche rispetto ai modelli cinesi.