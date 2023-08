Social Detox, come allontanarsi dai social e ritrovare la serenità

Proprio come il nostro fisico, anche la nostra mente ha bisogno di disintossicarsi. Come un perfetto computer pieno di nozioni, è sottoposta in continuazione a stimoli sempre più pressanti che la sovraccaricano. Molti studi, condotti soprattutto dopo l'avvento dei social network, che obbligano a una connessione continua, parlano dell'effetto negativo sulle nostre connessioni cerebrali, sottoposte a una pressione non indifferente, se aggiunta alle normale attività quotidiana come lo studio o il lavoro. Proprio per questo motivo, è sempre più diffusa la pratica del Social Detox, ovvero la disintossicazione dai social che prevede sia l'uscita totale, o quella più "light" dell'allontanamento temporaneo da Instagram, Facebook, Linkedin o TikTok.

L'estate è forse il periodo migliore per farlo e prendersi una pausa senza la necessità di far sapere al mondo, o anche solo alla nostra più ristretta cerchia di amici, dove siamo, cosa mangiamo o come ci divertiamo. Prendiamolo proprio come una disintossicazione dal mondo virtuale a favore di quello reale, per poterci godere "dal vivo" la vacanza, senza guardarla e soprattutto viverla, attraverso occhi virtuali. Ecco una guida su come mettere in pausa temporaneamente i vari social, per poi tornarci, in caso si decida, con uno spirito diverso, e sicuramente con una nuova energia.

Facebook

Bloccare temporaneamente Facebook, significa procedere con la disattivazione dell'account, in questo modo il profilo scompare, ma non è definitivamente cancellato. Quando poi decidiamo di tornare e quindi di riattivarlo, tutto tornerà come prima. Per farlo bisogna accedere al proprio Account, andare su Impostazioni Generali e poi Gestisci Account. Scorrere fino all'ultima voce Disattiva Account. Premere Disattiva, accetta la conferma inserendo la password dell'account. A questo punto si è diventati fantasmi digitali. Non si è più visibili ai propri contatti fino a che l'account non verrà riattivato. Non si riceveranno più notifiche e il profilo sarà nascosto anche nelle ricerche. Per riattivare l'account basta loggarsi nuovamente su Facebook e riattivare il profilo che sarà esattamente come prima.

Instagram

Anche questo social può essere disattivato temporaneamente. In questo modo le foto, i commenti, i "mi piace", verranno nascosti fino a che non si decida di riattivarli effettuando un nuovo accesso. Il nome non risulterà nelle ricerché scomparendo anche nell'elenco delle persone che ci seguono a cui non risulteremo più come follower. Per farlo bisogna però accedere da un browser mobile o da un computer e non tramite l'app di Instagram. Accedere al profilo e cliccare sull'immagine dell'accont in alto a destra selezionando Modifica il profilo. Scorrere poi verso il basso e cliccare su Disabilita Temporaneamente il mio account che si trova in basso a destra.

Selezionare un’opzione dal menù a tendina accanto a Perché stai disattivando il tuo account e inserire nuovamente la password. L’opzione per disabilitare l’account verrà visualizzata solo quando si sarà selezionato un motivo nel menù e inserito la password. Cliccare nuovamente su Disabilita temporaneamente l’account. In questo modo anche se si risulterà invisibili, come spiegato sopra, il proprio profilo non verrà cancellato, ma nascosto, fino a che non si deciderà di riattivarlo inserendo nuovamente usarname e password.

Tik Tok

È sicuramente uno dei social più utilizzati al momento, ma anche uno di più "impegnativi" con valanghe di notifiche e nuovi contenuti. La sua disattivazione temporanea, anche se segue un procedimento simile agli altri social, dura però soltanto 30 giorni, periodo in cui si potrà decidere se riattivarlo, o lasciare che venga cancellato definitivamente. Per bloccarlo temporaneamente infatti, bisogna attuare la procedura di cancellazione.

Per farlo aprire l'app di Tik Tok e accedere. Cliccare sull’icona Me in basso a destra ed entrare nelle Impostazioni. Cliccare su Manage my account e seguire la procedura guidata per la cancellazione. Da quel momento si avranno 30 giorni per ripristinare l’account senza perdere nulla. Per farlo basta collegarsi tramite app e rientrare usando la password. Il sistema avvertirà che l’account è in fase di disattivazione e che per riattivarlo basterà cliccare sul pulsante Riattiva.

Twitter

Anche per quanto riguarda il social di Twitter, per prendersi una pausa, è necessario disattivare l’account. Anche in questo caso come per Tik Tok si avranno 30 giorni per cambiare idea e quindi rientrare in possesso dell’account così come è stato lasciato, entrando e inserendo nuovamente username e password. Per disattivare basta cliccare su Impostazioni e poi Privacy dal menù a tendina sotto all’icona del profilo. Cercare quindi Account e cliccare su Disattiva il tuo account che si trova in fondo alla pagina, e inserire il nome utente (quello con cui ci si è registrati e compare sull’account). Una volta disattivato non si sarà più presenti, neanche in qualsiasi tipo di ricerca.

Linkedin

Se si vuole sospendere il proprio account Linkedin, bisogna accedere al proprio profilo e cliccare sulla foto in alto a destra. Dal menù a tendina selezionare Impostazioni e Privacy. Scendendo si troverà Preferenze account. Scorrendo verso il basso, cliccare poi su Gestione Account e quindi Sospendi Account. A questo punto si aprirà una nuova scheda che chiederà di selezionare il motivo per il quale si desidera sospendere l’account. Una volta scelto, cliccare su Avanti. Linkedin chiederà poi di inserire la password e dopo questo cliccare su Sospendi account. Se si cambia idea dopo un periodo di tempo, basterà accedere nuovamente su Linkedin inserendo username e password e si ritroverà l'account esattamente come era stato lasciato.

I vantaggi del "Social Detox"

Anche se sembra impensabile svegliarsi e non controllare i propri social, o andare in un ristorante e non postare il piatto che stiamo mangiando o curiosare nel profilo di un nostro conoscente per vedere cosa combina, sono moltissimi i benefici del Social Detox che paragonati al piacere di postare o farci “i fatti degli altri”, che siano vip o semplici amicizie, sono nettamente superiori.

Esistono numerosi studi che parlano di questo, e collegano l’utilizzo e spesso l’abuso, dei social network ad alti livelli di depressione. È dunque positivo decidere di prendersi una pausa, che possa diventare in seguito definitiva cancellando gli account, o godersi semplicemente una “vacanza”. Volendo riassumere i benefici possiamo trovare 5 ragioni che di sicuro faranno riflettere sulla bontà di una disintossicazione almeno parziale.

Prevenire ansia e depressione

Proprio in base agli studi fatti, prendersi una pausa può essere un buon modo per prevenire ansia e disturbi psicologici come la depressione.

Interagire con gli altri

Sono diventate meme le numerose immagini che ritraggono un’intera famiglia, o anche un gruppo di adolescenti seduti intorno allo stesso tavolo, ognuno con il proprio smartphone, quindi sostanzialmente da soli. Abbandonare social significa anche scoprire che esiste un mondo reale, con cui si può comunicare. Al contrario i social offrono delle interazioni con gli altri spesso superficiali con legami deboli e insoddisfacenti.

Prevenire le dipendenze

Allo stesso modo delle sostanze stupefacenti, utilizzare i social fa rilasciare dopamina che crea una sensazione di piacere, ma proprio per questo anche dipendenza. Abbandonarli, almeno temporaneamente, aiuta a prevenire e in caso disintossicarsi dalla dipendenza.

Aiuta nel controllo del peso corporeo

Lasciare i social, significa anche avere una vita più attiva. Il tempo che passiamo a scorrere o a scrivere post, favorisce al contrario uno stile di vita sedentario. Anche in questo caso esistono evidenze scientifiche che correlano l’uso dei social all’insorgenza di obesità e malattie cardiovascolari.

Riappropriarsi della nostra immagine reale

Le immagini social, con l’uso di filtri, promuovono un'idea distorta sia del corpo umano che dei diversi stili di vita, creando un circolo aspirazionale non reale e frustrante. Liberarsi di questa dipendenza aiuta a vedere il mondo e noi stessi in maniera reale.