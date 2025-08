Spotify, ufficiale il nuovo aumento del prezzo: quanto costerà il servizio

La voce aveva iniziato a circolare almeno dallo scorso mese di aprile, ma la conferma ufficiale è arrivata solamente nelle scorse ore: Spotify ha ufficialmente deciso di innalzare il prezzo dell'abbonamento per la sua versione Premium. L'aumento del canone mensile pianificato per diversi Paesi mondo di Sud Asia, Medio Oriente, Africa, America Latina, Asia-Pacifico ed Europa, Italia compresa, porterà gli utenti a dover pagare un euro in più ogni mese: si passerà, pertanto dagli attuali 10,99 ai prossimi 11,99 euro mensili.

La via era già stata tracciata di recente con l'aumento di un dollaro al mese annunciato a giugno negli Stati Uniti: da luglio, quindi, Spotify Premium costa 11,99 dollari al mese e non più 10,99. L'incremento ha riguardato anche il piano Duo, quello che consente a due utenti di condividere un unico account (da 14,99 a 16,99 dollari mensili), e il piano Famiglia (da 16,99 a 19, 99 dollari al mese).

A incidere sulla scelta da parte dell'azienda di ritoccare il costo del servizio verso l'alto sono stati presumibilmente i risultati finanziari negativi e al di sotto delle aspettative pubblicati di recente, e questo nonostante il fatto che nel mercato dello streaming musicale Spotify continui a mantenere una posizione dominante. In queste ore, quindi, i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium stanno ricevendo una comunicazione ufficiale che annuncia l'aumento del costo a partire dal prossimo mese di settembre. Agosto è quindi l'ultimo mese in cui verrà mantenuto il vecchio prezzo di 10,99 euro.

"Noi di Spotify ci impegniamo a offrire un'esperienza personalizzata e di livello mondiale a ogni utente" , ha scritto in un breve comunicato ufficiale l'azienda sul proprio portale online. "Per continuare a rinnovare la nostra offerta di prodotti e opzioni e garantire ai clienti la migliore esperienza possibile, aggiorniamo periodicamente i nostri prezzi" .

"Nel corso del prossimo mese, gli abbonati Premium in diversi mercati dell'Asia meridionale, del Medio Oriente, dell'Africa, dell'Europa, dell'America Latina e della regione Asia-Pacifico riceveranno un'e-mail che spiegherà le implicazioni di questo aggiornamento per i loro abbonamenti"

, conclude la nota.

L'incremento dei costi, per quanto concerne nello specifico l'Italia, arriva a due anni circa di distanza dall'ultimo balzello: nel 2023, infatti, si passò da 9,99 a 10, 99 euro al mese.