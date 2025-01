Ecco l'iPad Pro che si autodistrugge quando muore l'utente

Immagine dal profilo Instagram di Zugucase

Al Ces 2025 di Las Vegas sta andando in scena il meglio della tecnologia, e non mancano i pezzi davvero singolari e incredibili; ha destato non poca attenzione, ad esempio, un particolare prodotto capace di distruggere i nostri dispositivi - in questo caso un iPad Pro - in caso di morte. Si tratta di una custodia e il nome che le è stato dato è piuttosto evocativo: In case of death, ossia "In caso di morte".

Un bundle intriso di humor nero, di certo molto ironico, che strizza però l'occhio ai più paranoici, che temono di lasciare i propri segreti incustoditi in caso di morte improvvisa. In sostanza, questa serie di prodotti messi insieme permette la distruzione dell'iPad in caso di morte dell'utente.

A presentare questo kit è stata Zugu, società che si occupa della produzione di custodie e accessori vari per tablet. Al Ces di Las Vegas l'azienda ha mostrato una proposta per un modello di iPad Pro da 11 pollici. La serie di oggetti capaci di rendere il dispositivo "a prova di morte" consiste in una custodia smart, un anello intelligente e, ovviamente, un'app dedicata. Il tutto dovrebbe servire a distruggere il contenuto del tablet nel momento stesso in cui il possessore perde la vita.

Ma come funziona? La procedura è molto semplice. L'utente inserisce il proprio tablet nella custodia, indossa lo smart ring che regola la sua attività cardiaca e collega tutto con l'app dedicata. Quando l'anello, che misura battito cardiaco, ossigenazione del sangue e temperatura corporea, rileva la morte dell'utente, invia un segnale all'app affinché vengano attivate le Death Protections preimpostate. In teoria, grazie all'intelligenza artificiale, lo smart ring dovrebbe essere addirittura in grado di capire se viene tolto temporaneamente dall'utente, dunque non dovrebbero verificarsi "falsi positivi".

Le Death Protections, ad ogni modo, sono varie ed è possibile scegliere.

Abbiamo, che elimina il browser e tutta la cronologia,, che rimuove tutti i dati dal tablet,, che consiste in una serie di Never Gonna Give You Up di Rick Astley da inviare ai propri cari, e, che prevede l'invio di un messaggio di addio ai followers.

Insomma, un prodotto a dir poco singolare, che oscilla fra l'ironico e il macabro, ma che ha sicuramente raggiunto lo scopo: attirare la curiosità dei tanti appasionati di tecnologia.