TimVision cambia faccia: ecco tutti gli aggiornamenti disponibili

Come già annunciato da Tim sulla fattura della linea fissa relativa allo scorso mese di giugno, è in arrivo una nuova versione della piattaforma TimVision. Le modifiche in previsione, spiega l'azienda nella pagina ufficiale, riguarderanno tanto l'interfaccia quanto le funzionalità del servizio, e saranno disponibili a scaglioni a partire da metà novembre. Da quel momento l'azienda provvederà quindi ad aggiornare progressivamente tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma.

Una volta completate le procedure di aggiornamento, avverte TimVision, sarà necessario effettuare nuovamente il login coi propri dispositivi, inserendo le credenziali dell'account. Il procedimento non dovrebbe comportare la perdita dei dati: il materiale archiviato sotto "Contenuti Preferiti" e "Continua a guardare" dovrebbe essere salvato e rimanere a disposizione dell'utente una volta completate le procedure di autenticazione. Ecco le novità previste dall'aggiornamento di metà novembre.

Profili

Grazie alle modifiche alla piattaforma, diventerà possibile creare un numero massimo di 10 profili differenti. Ciò consentirà a ciascun membro della famiglia di personalizzare i contenuti del proprio profilo secondo le necessità: coi "profili Kids" si potrà definire anche il campo di fruizione per i più piccoli.

Personalizzazione

All'interno della sezione "I Miei Contenuti" si potrà accedere alle proprie playlist, ai contenuti visti di recente e anche a tutti quelli noleggiati o acquistati dall'utente. Quei contenuti per i quali verrà espresso gradimento saranno disponibili direttamente nella sezione "I Miei Contenuti". Proprio sulla base delle preferenze palesate dal proprio cliente, TimVision proporrà a quest'ultimo una serie di contenuti consigliati.

Guida Tv/Canali in Onda

Tramite la app TimVision, sia che si tratti di pc che di smartphone o tablet, sarà possibile per ogni utente esaminare la Guida Tv relativa ai programmi in previsione nei sette giorni successivi al momento della consultazione.

Attraverso la funzionalità "Zap", invece, i clienti TimVision potranno passare da un canale all'altro nel corso della visione di un programma.

"Picture in Picture" è una nuova funzione che invece consentirà su pc, smartphone e tablet di non interrompere la riproduzione di un contenuto, limitandola a una finestra, anche nel caso in cui si debba utilizzare l'apparecchio elettronico per altre necessità.

La nuova piattaforma consentirà, inoltre, agli utenti di impostare i canali preferiti e fruire della visione contemporanea di più programmi.

Dispositivi non compatibili

La lista dei dispositivi compatibili è a disposizione sul portale. Non saranno aggiornati alla nuova piattaforma i seguenti apparecchi: