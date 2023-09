Torna il Fujifilm GFX Challenge Grant Program 2023, contest dedicato alla creatività per immagini

Un’occasione imperdibile per creativi, fotografi e videomakers di farsi conoscere da una platea internazionale, aggiudicarsi un importante riconoscimento, realizzare il proprio progetto ed esporre i propri lavori nella sede centrale di uno dei colossi mondiali della fotografia. È quanto offre il GFX Challenge Grant Program 2023, contest organizzato da Fujifilm e giunto alla terza edizione. Un’importante opportunità di crescita riservata a content creators emergenti e, allo stesso tempo, un modo per contribuire ad arricchire la comunità imaging con nuove idee e progetti artistici.

Come si svolge

Fino al 15 ottobre 2023 chi vorrà partecipare potrà sottoporre a Fujifilm un proprio progetto fotografico o video che, se rientrerà nella rosa dei migliori, potrà essere realizzato grazie a un cospicuo contributo economico. GFX Challenge Grant Program prevede infatti 5 Global Grant Award da 10.000 dollari e 10 Regional Grant Award da 5.000 dollari. Ma non finisce qui: tutti i destinatari del Global e quelli del Regional Grant Award acquisiranno esperienza anche nell'uso dell'attrezzatura del sistema ad elevata risoluzione GFX, messo a punto dall’azienda nipponica, ricevendo un corpo macchina GFX e due obiettivi GF per tutta la durata della produzione del progetto, oltre all’assistenza tecnica da parte di tecnici ed esperti di prodotto Fujifilm.

I progetti proposti potranno essere presentati come fotografie o filmati. Nel programma sono previste alcune fasi di selezione, mentre la scelta finale sarà affidata a una giuria di esperti internazionali del calibro di Masako Sato, curatrice e fondatrice di Contact. Co., Ltd., Paolina Vermare, curatrice, storica e scrittrice, Lesley A. Martin, editrice di Large, di Aperture, Amanda Maddox, curatrice capo del World Press Photo, Lucille Reyboz e Yusuke Nakanishi, Fondatori di Kyotographie. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono presenti sul sito dell'iniziativa.

Le fasi della challenge

Vediamo nel dettaglio le fasi di selezione:

Fino al 15 ottobre 2023: preparazione della proposta di progetto, redatta anche in inglese e completa di modulo di iscrizione, e invio in formato Pdf.

Dal 16 ottobre 2023 al 3 novembre 2023: esame delle candidature da parte di Fujifilm e selezione delle 15 proposte di progetto da 3 regioni geografiche, 45 in totale, che saranno valutate nella terza fase. Entro l’8 novembre ogni finalista regionale selezionato verrà informato via e-mail e saranno programmate le necessarie interviste conoscitive da remoto.

Dal 9 al 23 novembre 2023: ai candidati verrà chiesto di sostenere un colloquio con Fujifilm, che potrà avvenire nella lingua di propria scelta. I cinque finalisti per ogni regione geografica, 15 in totale, saranno selezionati per procedere alla fase di selezione finale.

Dal 24 novembre all’8 dicembre 2023: la giuria del Global Grant Award esaminerà ogni candidato e selezionerà i 5 destinatari del premio globale, mentre i restanti 10 finalisti riceveranno premi regionali. L’annuncio dei vincitori avverrà a gennaio 2024.

Al termine del periodo di produzione e realizzazione dei progetti, a giugno 2024, i contenuti finali dei vincitori saranno esposti sul sito web fujifilm-x.com e all’interno della mostra che si terrà presso Fujifilm Square, galleria situata nella sede centrale Fujifilm a Roppongi, Tokyo.

Dalle pellicole ai "lanci spaziali"

Fondata con il nome di Fuji Photo Film Co. nel 1934, l'obiettivo principale della Fujifilm era inizialmente la produzione di pellicole fotografiche per il mercato nazionale. Nel 1948 fu introdotta sul mercato la prima fotocamera, la Fujica Six IA, cui seguiranno molti altri modelli. Nel 1982 viene lanciato il Minilab, sistema di stampa e sviluppo per i laboratori fotografici, mentre nel 1986 Fujifilm ottiene, con la Fujicolor QuickSnap, il primato della prima fotocamera usa e getta.

A partire dagli anni 2000, l’azienda si impone fra le principali marche di fotocamere digitali con il lancio della serie S, che conoscerà il suo boom nel 2003 grazie alla S5000, ad alta risoluzione. Il 2009 è l’anno del "Fujifilm 3D Real Image System", il primo sistema in assoluto al mondo (integrato in una comune macchina fotografica digitale) in grado di scattare e produrre in tempo reale, e senza bisogno di alcuna elaborazione al computer, una foto tridimensionale. Le ottiche Fujinon, marchio del gruppo, vengono spesso utilizzate per le riprese sui set dei film più famosi, tra cui anche Star Wars: Episodio III La vendetta dei Sith. Inoltre i prodotti della Fujifilm vengono scelti dalla CNN e da diversi canali scientifici, per immortalare immagini ad alta definizione dei lanci spaziali.

Oggi Fujifilm Holdings Corporation offre soluzioni all'avanguardia a un'ampia gamma di settori, sfruttando conoscenza e tecnologie sviluppate grazie a ricerca e innovazione, affiancate da una gestione responsabile dell'ambiente. Oltre 50 le società del gruppo e le filiali in Europa, impegnate in attività di ricerca e sviluppo, in settori quali la tecnologia medica, i dispositivi ottici, l'archiviazione dei dati e tutti gli aspetti della fotografia. Negli ultimi 20 anni, l'azienda si è concentrata più intensamente sulla sanità, dalla diagnosi alla prevenzione e al trattamento.