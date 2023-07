Twitter cambia pelle, addio all'uccellino: come sarà il nuovo logo

Twitter si starebbe preparando a cambiare pelle, a partire dal simbolo che lo rappresenta da tempo in tutto il mondo: un taglio radicale anche dal punto di vista grafico per dire addio al passato, annunciato sul celebre social dallo stesso Elon Musk.

Non solo addio al celebre logo

Addio, quindi, all'uccellino azzurro e ai cinguettii che hanno contraddistinto la storia della piattaforma, come anticipato dal proprietario quest'oggi, domenica 23 luglio, con un tweet pubblicato intorno alle ore 6 del mattino. "Diremo addio al marchio Twitter e, a poco a poco, a tutti gli uccelli" , ha scritto in modo sibillino Elon Musk, riferendosi presumibilmente a qualcuno e non solo al logo nello specifico. Il cambio di immagine farà il paio, quindi, con una cesura rispetto al recente passato del social network. Ma quale dovrebbe essere, quindi, il nuovo simbolo di Twitter? Il Ceo di Tesla non ha ancora fornito una risposta definitiva, ma il breve video caricato al di sotto del proprio post dà più di qualche indizio. "Se entro stasera sarà pubblicato un logo X abbastanza buono, domani sarà diffuso in tutto il mondo" , ha assicurato Elon Musk ai suoi followers riferendosi quindi alla giornata di lunedì 24 luglio.

Arriva la "X"

L'immagine pubblicata su Twitter dal suo proprietario è quindi una "X" lampeggiante ed è lo stesso Ceo di Tesla a sottolineare in una chat audio di Twitter Spaces che "Sì" , il logo di Twitter cambia e "avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa".

Presumibilmente un modo di richiamare anche il nome della sua società spaziale Space X, ormai punto di riferimento della Nasa e dei voli spaziali, Musk ha più volte ammesso di amare il simbolo X, tanto che, una volta acquisito Twitter, ha modificato il nome commerciale del social network in "X Corp". Tra gli obiettivi di Musk ci sarebbe anche quello di creare una super App che possa avvicinarsi ai servizi già proposti da WeChat, la più popolare nonché diffusa sull'intero territorio cinese che consente ai suoi milioni di utenti non solo di stare in contatto tra di loro, ma anche di effettuare acquisti e pagamenti, reperire informazioni, seguire aziende e società, inviare note vocali ed effettuare chiamate tradizionali o videochiamate.

Proseguono, quindi, i cambiamenti in casa Twitter, dopo la scelta del nuovo Ceo arrivata appena due mesi fa: era stato lo stesso Elon Musk, allora, a scegliere Linda Yaccarino, manager di origini italiane, per il ruolo delicato di amministratore delegato del social network per la sua fase di rilancio.