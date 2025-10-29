Twitter chiude per sempre: cosa succede dal 10 novembre

Il 10 novembre segnerà ufficialmente la chiusura del dominio twitter.com, storico indirizzo del social network fondato nel 2006 da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams. La decisione arriva da X Corp, la società che oggi gestisce la piattaforma, trasformata in X dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk e il cambio di nome avvenuto a luglio 2023. Con questa mossa si chiude un capitolo fondamentale nella storia dei social media.

Cosa cambia per gli utenti

Il team di X ha comunicato tramite il profilo ufficiale @Safety, dedicato agli aggiornamenti sulla sicurezza, che dal 10 novembre non sarà più possibile accedere al proprio account utilizzando le chiavi di sicurezza legate a twitter.com. Il cambiamento interesserà solo gli utenti che hanno attivato la cosiddetta doppia autenticazione, il sistema che richiede oltre a nome utente e password anche un codice temporaneo per entrare nell’account. Prima della data prevista, gli utenti dovranno aggiungere una nuova chiave al dominio x.com ed eliminare quella collegata al vecchio sito.

Novità sul marketplace dei nomi utente

La chiusura del dominio arriva pochi giorni dopo l’annuncio di un negozio su X che permetterà di acquistare i nomi utente inutilizzati, appartenenti a

persone che non accedono da tempo alla piattaforma. Questa funzione sarà riservata agli abbonati ai piani Premium Plus e Premium Business, offrendo nuove opportunità per personalizzare il proprio profilo.