Vacanze all’estero, idea eSim per lo smartphone: ecco come funzionano

Con il progresso tecnologico sono ormai lontanissimi i tempi in cui qualsiasi utente si rivolgeva al proprio operatore telefonico, con il cellulare in mano, pronto a togliere momentaneamente la batteria (per alcuni dispositivi era un'operazione necessaria) e inserire la sim card dotata di relativo chip per poter utilizzare il dispositivo per chiamate e quant'altro.

Cosa sono le eSim

Da qualche tempo tutto questo è stato sostituito dalle eSim (embedd Sim) che hanno un chip mobile già incorporato dentro telefoni cellulari e tablet che possono essere "riscritte" e aggiornate direttamente con il wireless. I vantaggi sono enormi: quando si cambia operatore non si dovrà più acquistare la sim card fisica e sostituirla ma basterà semplicemente cambiare le impostazione del software. Anche in Italia non sono diffuse ancora in maniera così capillare, già sono presenti sul territorio e soprattutto possono dare una grande mano in tema di vacanze e viaggi.

Cosa fare per l'estero

Vista la stagione, è di stretta attualità programmare qualche giorno di ferie oltre i confini nazionali e le eSim possono dare una mano in tal senso potendo usufruire di diversi operatori con differenti offerte in base al Paese che si intende visitare ma anche al pacchetto (se è più importante il traffico dati o voce). Non si può fare una stima complessiva sui prezzi perché le proposte delle varie compagnie sono molto vaste e variegate e adatte a tutte le tasche. Gli esperti del settore consigliano anche una ricerca "al contrario", ossia informandosi con l'operatore telefonico del Paese che si andrà a visitare.

Gli operatori più utilizzati

Tra le compagnie che puntano a dare vantaggi sul roaming internazionale c'è Airalo che ha già soddisfatto le esigenze di una decina milioni di utenti riuscendo a coprire 190 Paesi. Le offerte si snodano con eSim locali, regionali ma anche globali: bisognerà soltanto scegliere la meta di destinazione e da lì in poi dare un'occhiata alle varie offerte. Un altro operatore di telefonia è Holafly, molto conosciuto e utilizzato che non necessita di registrazione, promette connessioni stabili e veloci e un'assistenza clienti sempre operativa anche in italiano.

Saily, invece, è una eSim compatibile per più di 150 Paesi e oltre un centinaio di dispositivi installandosi facilmente e con la facilità di rinnovare il collegamento a Internet qualora fosse finito prima di rientrare dal viaggio. All'elenco si aggiunge GigSky, società di tecnologia mobile con sede a Palo Alto, California, che presenta vari Piani telefonici ma spunta anche quello più adatto quando si viaggia in crociera. Infine, ecco Ubigi che oltre alle eSim per i viaggi internazionali offre soluzioni di connettività cellulare globale per molte auto dando la possibilità di collegarsi alla Rete direttamente a bordo del veicolo.

I dispositivi compatibili

Sebbene sia molto comodo e utilizzato, non tutti gli smartphone hanno la possibilità di attivare le

eSim: per sapere se il proprio dispositivo è compatibile bisognerà andare sulle Impostazioni, Cellulare: se si trova la voce "aggiunge eSim" basterà seguire le indicazioni per attivarla con Qr code e seguire le indicazioni.