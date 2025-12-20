Verso Milano Cortina 2026: TCL cresce nel mercato tv e accende la corsa olimpica

Alle Olimpiadi di Milano Cortina mancano meno di 50 giorni, ma per i protagonisti dentro e fuori da piste e palazzetti il lavoro è già cominciato. Per esempio TCL, che entra nel nuovo anno da sponsor dei Giochi e chiude il vecchio con numeri in forte crescita. Infatti, in un mercato televisori sostanzialmente piatto che chiuderà il 2025 in linea o leggermente sotto i 3,65 milioni di pezzi venduti in Italia, proprio TCL è uno dei pochissimi brand a registrare una crescita significativa. Il marchio mette a segno un incremento del 28% in valore tra la settimana 1 e la 49, secondo i dati GfK, arrivando così a una quota di mercato dell’8,3% e posizionandosi davanti a molti competitor diretti in termini di performance.​

Il confronto con la concorrenza evidenzia ancora di più il risultato: TP Vision con i TV Philips cresce del 20% ma si ferma a una quota del 3,5%, mentre Hisense registra un +11% con una quota ormai stabilmente a doppia cifra intorno al 13,5%. A fronte di queste crescite, i due colossi coreani Samsung e LG segnano un -8%, pur mantenendo una quota complessiva molto alta, rispettivamente al 30,7% e al 21,9%. In questo contesto, TCL riesce quindi a combinare espansione in valore e rafforzamento del posizionamento, preparandosi a sfruttare al meglio le grandi occasioni del 2026, appunto le Olimpiadi italiane ma anche i Mondiali di calcio (incrociando le dita, visto che è anche sponsor della Nazionale italiana).​

Nel frattempo olimpico e paralimpico, cominciato con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Duomo è interamente sponsorizzato dal brand. Attorno, ecco un piccolo villaggio composto da cinque igloo trasparenti, uno per ogni continente e per ogni cerchio olimpico, decorati con immagini ispirate allo sport e dedicati agli auguri simbolici di ciascuna area del mondo.​ All’interno i visitatori possono scoprire una selezione di prodotti TCL e partecipare ad attività interattive che permettono di prendere parte a un concorso e ricevere piccoli omaggi. Al termine delle festività, l’albero sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno destinati a una falegnameria sociale italiana, in un progetto di economia circolare che conferma l’attenzione del brand alla sostenibilità: l’allestimento utilizza fornitori locali, una base riutilizzata per il settimo anno consecutivo e una stella in uso per il terzo anno.​

Parallelamente alla presenza in Piazza Duomo ecco il “Road to Milano Cortina 2026”, obbero unl tour che coinvolge alcuni dei principali centri commerciali italiani tra novembre 2025 e marzo 2026. Dopo Roma (Galleria Commerciale Porta di Roma), il percorso tocca lo ShopVille Le Gru di Grugliasco (TO), Nave De Vero a Marghera (VE) e Il Centro di Arese, dove i visitatori possono vivere un’immersione negli sport invernali attraverso esperienze digitali e prodotti TCL.​ All’ingresso di ciascun centro commerciale viene consegnato un magnete personalizzato con una foto in stile cartoon, mentre in alcune tappe è presente una VR Experience Zone in cui il pubblico può cimentarsi virtualmente negli sport invernali. Il tutto con la presenza di TV QD-MiniLED (fino a 115 pollici), condizionatori FreshIN 3.0, frigoriferi Free Built In e MegaSpace e lavatrici delle serie T7 e F4.​

A Milano poi verrà approntata un’altra installaziome, la “The TCL Creative Exhibit” che è in pratica un pop up di oltre 560 metri quadrati allestito in Piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, dal 2 al 22 febbraio 2026. Lo spazio è suddiviso in cinque aree principali, pensate per creare occasioni di interazione tra tecnologia e pubblico, dalla presenza di un bartender robotico alla possibilità di personalizzare accessori come charm per smartphone, bracciali e anelli tramite stampa 3D.​ Qui schermi interattivi consentono ai visitatori di “sciare” accanto ai propri atleti preferiti in esperienze immersive che avvicinano ancora di più il pubblico all’atmosfera dei Giochi.

Infine la tecnologia per gli atleti: nel Villaggio Olimpico di Milano, dal 1 febbraio al 17 marzo 2026, il brand metterà a disposizione un media center ufficiale dedicato a loro, otlre che a media e content creator.

Si tratta di uno spazio polifunzionale in cui organizzare conferenze stampa, interviste, reportage e contenuti live, allestito con un set completo di prodotti TCL. Questo accompagnato da una campagna di comunicazione che coinvolgerà gli sciatori Christof Innerhofer e Alex Vinatzer, arruolati in squadra come ambassador.