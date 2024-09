Addio spam: così WhatsApp blocca i messaggi da numeri sconosciuti

Ascolta ora 00:00 00:00

In arrivo una nuova funzione su WhatsApp, da sempre impegnata per cercare di offrire un servizio sempre migliore ai propri utenti, specialmente per quanto concerne la praticità della piattaforma e la tutela della privacy. A quanto pare la novità riguarderà proprio la gestione dei messaggi, in particolar modo quelli ricevuti da mittenti sconosciuti. Un aspetto questo non da sottovalutare, specialmente in un periodo in cui le truffe e i raggiri online sono quasi all'ordine del giorno.

Messaggi bloccati

Stando alle ultime informazioni che circolano in rete, la nuova funzione a cui sta lavorando WhatsApp prevede il blocco dei messaggi arrivati da mittenti sconosciuti. I contenuti che arrivano da numeri ignoti sono effettivamente un problema, dato che possono essere forieri di spam oppure di truffe. WhatsApp ha preso sul serio la faccenda, tanto che questo aggiornamento mira proprio a garantire una maggiore sicurezza.

In pratica, sarà possibile bloccare i messaggi arrivati da numeri che non abbiamo registrato in rubrica. Per attivare l'opzione, basterà andare in Sezione Avanzate del menù Privacy, passando da Impostazioni. A quanto pare il blocco riguarderà quei messaggi che arrivano da numeri/account sconosciuti con una frequenza molto elevata. Pertanto non tutti i messaggi da numeri ignoti verranno fermati (del resto, alcuni messaggi arrivati da numeri non in rubrica possono comunque essere importanti per noi).

Proteggere la privacy

L'obiettivo finale, come abbiamo detto, è quello di tutelare la privacy degli utenti, che spesso vengono presi di mira da criminali e truffatori proprio sulle principali piattaforme online, ormai diventate "territorio di caccia". La speranza è che questa nuova funzione a cui stanno lavorando gli sviluppatori di WhatsApp serva a bloccare lo spam più accanito, così come i vari tentativi di raggiro.

Al momento la funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti, essendo ancora in fase di test.

A poterla sperimentare sono soltanto alcuni possessori di, che hanno ricevuto la versione beta 2.24.20.16. Presto, se tutto andrà come sperato, l'opzione verrà estesa al resto degli utilizzatori della famosa piattaforma di messaggistica istantanea.