Username, contatti e privacy: in arrivo nuove funzioni su WhatsApp

Come annunciato dagli sviluppatori di WhatsApp, a breve sarà a disposizione di tutti una nuova funzione che consentirà di rendere più rapida e sicura la procedura di inserimento di un nuovo contatto, gestendola privatamente a prescindere dal dispositivo elettronico che si utilizzi.

"Finora, l'unico luogo da cui era possibile aggiungere contatti era il tuo dispositivo mobile, digitando un numero di cellulare o scansionando un codice QR" , si legge infatti sul blog ufficiale dell'applicazione targata Meta. Ebbene, quest'operazione potrà essere effettuata presto anche con WhatsApp Web e Windows, e con altri smartphone collegati.

Qualora, quindi, l'utente ad esempio smarrisca il proprio telefono o colleghi un altro cellulare al numero principale, i contatti diventeranno accessibili direttamente dal cloud, e a garantire il massimo livello di sicurezza per i fruitori di WhatsApp sarà la tecnologia Ipls, "Identity Proof Linked Storage". Grazie ad essa vengono protetti i contatti con una chiave crittografica prodotta dal device, e solo il titolare di tale chiave è autorizzato al ripristino dei dati salvati in caso di necessità.

Con il nuovo aggiornamento l'utente potrà dunque salvare il contatto non più solo device principale, ma non si tratta dell'unica novità: verrà infatti implementata un'opzione per salvare i contatti solo sull'app, saltando quindi la consueta procedura di sincronizzazione con la rubrica dello smartphone. Questi contatti WhatsApp, spiega il blog ufficiale, "sono l'ideale se condividi il telefono con altre persone o se desideri separare i contatti personali da quelli aziendali quando gestisci più di un account".

Puntando sempre al massimo livello di sicurezza e di privacy l'azienda ha in programma anche un'altra importante funzionalità, che prevede la possibilità di utilizzare gli username per salvare e gestire i contatti. Così facendo sarà possibile creare una nuova connessione evitando tuttavia di condividere obbligatoriamente con qualcuno anche il proprio numero di telefono: l'utente avrà la possibiità di scambiare dei messaggi con un altro profilo mantenendo la privacy su questo specifico dato personale, un po' come già accade su Telegram.

Per quanto

concerne la funzionalità ideata per salvare i contatti su qualsiasi dispositivo, essa sarà rilasciata gradualmente nei prossimi giorni, mentre quella relativa agli username è ancora in fase di sviluppo e perfezionamento.